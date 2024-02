El alcalde Carlos Fernando Galán hizo referencia a los cambios grandes que tendrá el pico y placa en la capital del país.

Recalcó que a corto o largo plazo quiere modificarlo sustancialmente y que en su mandato sí o sí habrá alteraciones a la medida que conocen actualmente los bogotanos.

“En el gobierno tenemos la meta de cambiarlo, en este gobierno. No puedo decir que en los próximos 3 meses, porque eso dependerá de un estudio y de lo que podamos incluir como herramientas en el plan de desarrollo”, indicó Galán en diálogo con El Tiempo.

El alcalde añadió que actualmente se viene adelantando el estudio de la Secretaría de Movilidad que determinará si los cambios se hacen a corto o largo plazo.

“La Secretaría de Movilidad está haciendo un estudio que durará el primer trimestre, para tomar una medida de modificación. Qué alternativas en términos de cambios de horarios pueden llevar a mejorar la movilidad sin afectar la economía. Eso lo están estudiando”, agregó el alcalde.

“A finales de marzo tendremos el estudio, si lo modificamos [el pico y placa] y en qué sentido lo modificaríamos”, sentenció Galán.

Aunque muchos temían que el pico y placa de los sábados se hiciera permanente, Galán aclaró que fue algo temporal y de hecho ya lo acabó.

Añadió que la calidad del aire mejoró de manera considerable y es por eso que modificó la reglamentación decretada hace más de una semana. No obstante, seguirá rigiendo la restricción de movilidad para vehículos de carga de más de 10 años en la zona suroccidental de la capital.

“La calidad del aire en Bogotá ha mejorado considerablemente. Mañana no habrá pico y placa para vehículos particulares. La restricción para vehículos de carga de 10 años o más se mantiene únicamente en el sur occidente de la ciudad, donde la calidad de aire todavía no es óptima. En la avenida calle 13 no hay restricción para vehículos de carga”, apuntó el alcalde.