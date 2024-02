El mandatario anunció que el sábado 3 de febrero no habrá pico y placa en Bogotá, luego de haberse tomado la medida en medio de la crisis provocada por los incendios forestales. Galán resaltó que solo continuará la restricción de vehículos de carga en el sur occidente de la ciudad.

Sobre el tema, el gobernante detalló que la calidad mejoró de manera considerable y es por eso que modificó la reglamentación decretada hace más de una semana, no obstante, seguirá rigiendo la restricción de movilidad para vehículos de carga de más de 10 años en la zona suroccidental de la capital de la República.

Galán mencionó:

“La calidad del aire en Bogotá ha mejorado considerablemente. Mañana no habrá pico y placa para vehículos particulares. La restricción para vehículos de carga de 10 años o más se mantiene únicamente en el sur occidente de la ciudad, donde la calidad de aire todavía no es óptima. En la avenida calle 13 no hay restricción para vehículos de carga”.