Son muchas las dudas que tienen los conductores de carro en Bogotá sobre las medidas que ha tomado la Alcaldía de Carlos Fernando Galán con el pico y placa, después de que en enero se combatió con los incendios forestales y el fenómeno del Niño que aún continúa.

Por ejemplo, una de las incógnitas es sobre si habrá pico y placa este sábado 3 de febrero, tal y como pasó el pasado 27 de enero, cuando Galán aplicó la medida. Por el momento, lo que ha dicho la secretaría de Movilidad, Claudia Díaz, es que la restricción se mantiene.

Qué placas no podrán movilizarse este sábado en Bogotá

Aunque en versiones de medios se informó que este sábado los vehículos con matrículas 1,2,3, 4 y 5 tendrían pico y placa, la Alcaldía de Bogotá aclaró esa indicación y confirmó en su página web que para este sábado 3 de febrero la restricción aplicará es para los carros terminados en 6,7,8,9 y 0 en el horario de 6:00 de la mañana a 12 del mediodía.

Esta decisión se da porque el pico y placa se aplica según la alternancia de los días y el sábado 3 de febrero, como es día impar, la restricción la tienen las matrículas anteriormente mencionadas. La medida continuará hasta que se mantenga vigente la alerta por la calidad del aíre.

Cómo funcionará el pico y placa solidario este sábado en Bogotá

Otra información que surgió en medios y que por ahora no ha sido confirmada por la Alcaldía es si los que pagaron pico y placa solidario podrán movilizarse o no. Por ahora, el alcalde Galán no se ha referido al tema y anunció que este viernes dará una explicación amplia sobre si se levantarán todas las restricciones o se mantienen como se conocen hasta el momento.