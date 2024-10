Por: El Colombiano

Después de que el pasado 8 de septiembre ocurriera una tragedia en un motel de Kennedy, occidente de Bogotá, cuando el policía vestido de civil Jhon Jairo Acuña se quitó la vida tras atacar a disparos a Paola Peña Camargo, su pareja sentimental, quien estaba en el parqueadero del lugar con otro hombre, la mujer dio nuevos detalles.

Tras el ataque, Paola Peña y su acompañante en el parqueadero del motel, que fue identificado como Fernando, fueron trasladados de urgencia a un centro a asistencial donde fueron atendidos. Ahora, un mes después, aseguró que pudo escribirle a su hijo mientras agonizaba.

Este caso a lo largo de los días ha tenido muchas hipótesis y discusiones. Mientras la mujer víctima afirmó que ella no era pareja de Acuña, la madre del uniformado, María Salazar, aseguró que eso no era cierto y que sí tenían una relación sentimental.

En medio de una entrevista en el pódcast del periodista Rafael Poveda, llamado ‘Más allá del silencio’, la mujer decidió contar detalles del caso que sucedió el pasado 8 de septiembre en Bogotá.

Según el relato de Peña Camargo, ella recibió tres disparos en distintas partes del cuerpo, mientras que el hombre con el que estaba, solo fue impactado por uno a la altura del hombro.

La mujer relató que justo en ese momento, en medio de la agonía de la situación, “veía todo negro”, pero en medio de la reacción logró ponerle un mensaje a su hijo mayor.

“Yo no podía ni reaccionar, solo pensaba en mis hijos. Quise mandarle un mensaje a mi hijo mayor. Cogí el teléfono, ya ahogada cuando estaba con los ojos abiertos. Busqué rápido, porque yo a mi hijo lo tengo con corazones, fue rápido ver porque yo veía todo negro. Le quise mandar un audio, quería decirle que cuidara a su hermano, a mi mamá, pero no pude. Solo le dije: ‘hijo, ven’ y no más, no pude seguir hablando”, contó la mujer.

Hace unos días, María Salazar, madre del policía Jhon Jairo Acuña, habló en un nuevo capítulo del pódcast ‘Conducta delictiva’, presentado en YouTube.

En este programa ella aseguró tener las pruebas que revelaban que Paola y su hijo eran pareja, con el fin de aclarar que la mujer sí le fue infiel a su hijo.

Además, también contó que le dijo su hijo cuando el mismo le afirmó que iba a hacia dicho motel a “desenmascarar” a Paola, sin imaginar que todo acabaría como ocurrió.

“Me dijo: ‘Mamá, yo me voy. Encontré a Paola en un motel al que íbamos los dos, con otro man. La voy a ir a grabar para boletearla en el spa’ (un negocio que tenía Paola). Esas fueron las palabras de él cuando salió de acá de la casa, siempre pensé que iba a hacer el video, porque él no tenía esa mentalidad”, sostuvo la mamá del policía.

Por último, la señora Salazar dio a conocer que hasta llamó a Paola para avisarle que su hijo se dirigía hacia donde ella porque la pilló “mal parqueada”, pero aseguró que nunca le contestó.

“Yo la llamé muchas veces a ella por teléfono y nunca me contestó. Yo llamaba para ver si me contestaba para decirle: ‘Jhon Jairo la encontró a usted en tal parte, por favor, Paola, sálgase de allá’. Y nunca me contestó. Ella tiene las llamadas en el teléfono, yo tengo las mías cuando la llamé. Yo no sabía mi hijo qué iba a hacer, yo no sabía nada”, concluyó.