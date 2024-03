Por: Caracol TV

En el sur de Bogotá, una madre denuncia que su hija de 6 años fue, al parecer, víctima de abuso dentro del salón de clases de su colegio por parte de un compañero de curso.

“Mi niña empieza a llorar y me manifiesta: ‘hay un niño en el colegio que me pega, que me pellizca, me jala y me hace caer, me hace bullying todos los días. Ese niño me castigó, me bajó mis cuquitos’”, reclamó la madre de la menor.

Según la denuncia, la menor le dijo que estaba en el salón con el compañero y que en ese momento habría ocurrido el abuso. La madre de la niña la llevó a un centro médico y, posteriormente, radicó la respectiva denuncia ante las autoridades.

“Yo le manifesté a la profesora que el niño le pegaba todos los días, no había día que no le pegara, que mi niña no podía estar tranquila porque le tocaba estar corriendo, porque el niño siempre procede a jalarla, a pegarle, a pellizcarla”, agregó la madre de la víctima.

Ante la situación, la Secretaría de Educación de Bogotá respondió que conoció el caso y tomó acciones al respecto.

“El viernes 22 de marzo se instaló una mesa de trabajo en el colegio en la que se convoca a los acudientes del niño para informales lo referido. En articulación con salud y con acompañamiento de equipo psicosocial, se realiza evaluación preliminar y se da traslado al hospital al estudiante en compañía de sus acudientes”, señala la Secretaría.

“A través de la institución educativa distrital se notifica de la situación al ICBF, que ya se encuentra en conocimiento total del caso”, agrega.

Preocupantes cifras de presunto abuso en Bogotá

Durante el 2023, según Medicina Legal, se reportaron 19.192 hechos de presunto abuso en menores de edad en Bogotá, lo que representa casi 53 casos al día. De otro lado, desde el Concejo alertan sobre estas cifras en la ciudad.

“Cada día hay alrededor de siete casos denunciados. Podríamos decir que aproximadamente cada tres horas un menor sufre este delito. Por eso, hacemos un llamado bien importante a las autoridades para que hagamos un equipo con el fin de enfrentar esta situación”, enfatizó el concejal Fabián Puentes.

La Procuraduría informó que en 2023 ha proferido 18 decisiones disciplinarias en colegios de Boyacá, Magdalena, Santander, Caldas, Norte de Santander, Cesar, Nariño, Putumayo, Antioquia y Sucre, donde se denunciaron casos de abuso sexual y no hubo acción inmediata por parte de funcionarios educativos.