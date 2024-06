La inseguridad en Bogotá no deja de ser pan de cada día y la situación parece que no tiene control, pues, pese a las medidas tomadas por la Alcaldía, el nivel de delincuencia no ha bajado y diariamente se presentan casos de robos, asesinatos y extorsiones.

Ahora, un macabro hallazgo se ha dado en la localidad de Suba, donde las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición y con señales de violencia. El hecho se dio en una zona boscosa, según informó Olímpica Stereo.

El cuerpo, que no ha sido identificado por las condiciones dramáticas en las que está el cadáver, fue dejado en un exclusivo sector donde hay clubes campestres, condominios y pasajes comerciales con grandes marcas. El occiso fue llevado a Medicina Legal para determinar las causas de la muerte y la identidad, de acuerdo con la emisora.

Hay varias hipótesis que manejan las autoridades, pero todas están en proceso de investigación. Una de ellas tiene que ver con ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales de Suba, pues el hombre tenía señales de violencia y, al parecer, el cadáver fue dejado hace varios días en esta zona, lo que produjo su descomposición, según la cadena radial.

Los vecinos del sector piden a las autoridades que fortalezcan la seguridad en la localidad de Suba, sobre todo en las zonas campestres, donde delincuentes aprovechan para hacer de las suyas y hasta llevar a sus víctimas para dejarlas allí abandonadas.