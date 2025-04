Lo que iba a ser un día de esparcimiento resultó en un momento poco grato para dos jóvenes que fueron a conocer Monserrate, el atractivo sitio turístico en Bogotá y al cual llegan miles de visitantes todos los años. Ambas fueron víctimas de un cobro exagerado en una comida y una de ellas, identificada en redes como Ana Sun, contó la historia.

La joven dijo en un video, que se hizo viral, que era la primera vez que subía el cerro, pero que su visita se vio empañada luego de que a ella y su amiga les cobraron 40.000 pesos por dos almojábanas acompañadas con queso. Al parecer, la joven no es bogotana porque, en medio de su indignación, soltó un vainazo contra la ciudad.

“Mi primera vez subiendo Monserrate y me cobraron 40.000 pesos por dos almojábanas y dos tajadas de queso; muy duro… rolos”, dijo la mujer en el clip que tiene más de 20.000 visitas y en el que recomendó no comer arriba del cerro.

Problema que hay detrás de los cobros excesivos en sitios turísticos

No obstante, la mujer aceptó que cometió un error al pedir las almojábanas sin antes preguntar por el precio, por lo que dejó una recomendación a quienes vayan por primera vez al santuario. “Recordatorio de no comer sin preguntar el precio”, agregó.

Las reacciones en redes por el particular momento no se hicieron esperar y varios internautas dieron su punto de vista:

“Es triste decirlo, pero en Monserrate no se come”, “a mí me querían cobrar 180 por 2 ajiacos; me tocó pelear”, “por m… y no preguntar”, “Monserrate es el Cartagena de Bogotá” y “yo por eso subo y luego bajo a comer por La Candelaria”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes.

Este caso recalca los preocupantes precios que establecimientos cobran en sitios turísticos. La situación preocupa porque cada vez es más frecuente que visitantes tengan malos momentos por tener que pagar unos precios absurdos por servicios o comidas que quieren recibir. Por ejemplo, en Cartagena hay varias personas que se han quejado porque les han cobrado hasta un millón de pesos por platos de comida sencillos.

Las autoridades en diversas ciudades han tratado de apretar cinturón con estos casos, aunque en ciertos casos, como el recién expuesto, siguen los cobros exagerados.

¿Cuánto vale subir Monserrate y horarios?

El cerro es uno de los sitios religiosos más históricos de Bogotá, al cual miles de turistas y feligreses visitan para conocer su iglesia y alrededores. También van varias personas que quieren hacer actividad física, por lo que suben por el sendero ecológico, el cual es todo un reto por sus inestables escalones, el empinado recorrido y la larga distancia que tiene.

El cerro, además del sendero peatonal, tiene servicios de teleférico y funicular, los cuales operan de lunes a sábado de 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche y con servicio de taquilla hasta esa misma hora. El domingo funcionan desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y con taquilla hasta las 5 p. m. Por otro lado, los días festivos tiene servicio de 6:30 de la mañana a las 6 de la tarde, con la taquillera hasta las 5 p. m.

El sendero peatonal funciona casi toda la semana desde las 5 de la mañana hasta la una de la tarde para el ascenso y hasta las 4 de la tarde para bajar. El único día que no abre es el martes, día que está cerrado por mantenimiento.

Las tarifas para subir, salvo el sendero que es gratis, están estipuladas de la siguiente manera:

Servicio Tarifas lunes, sábados y festivos Tarifas domingos Ida y regreso 32.000 pesos 19.000 pesos Un trayecto 19.000 pesos 11.000 pesos Adulto mayor de 62 años 27.000 pesos 15.000 pesos Fast pass 87.500 pesos 87.500 pesos

