Las esmeraldas colombianas han perdido a uno de sus líderes más emblemáticos, Jesús Hernando Sánchez Sierra, conocido en el mundo de la minería como el ‘zar de las esmeraldas’. Fue trágicamente asesinado el pasado domingo en su residencia en el norte de Bogotá, según informó El Tiempo.

(Vea también: Nostalgia por la última aparición de Jorge Bolaño: sonriente y haciendo lo que más amaba)

El ataque ocurrió precisamente a las 3:47 de la tarde del domingo 6 de abril, según confirmaron fuentes cercanas que solicitaron ayuda médica y policial de manera urgente. El trágico evento revivió el doloroso recuerdo de un caso similar ocurrido hace ocho meses en el mismo sector, Bósques del Marqués, donde Juan Sebastián Aguilar, amigo y socio de Sánchez conocido como ‘Pedro Pechuga’, fue igualmente víctima de un francotirador

Precisamente, luego de conocerse su muerte, en redes sociales apareció un hombre que dice ser su ahijado y se pronunció sobre lo sucedido, pidiendo justicia para que se aclare lo más pronto este crimen que enluta a una familia.

“Desde lo más profundo de mi corazón rechazo con total contundencia el asesinato de mi padrino Hernando Sánchez, que hoy enluta nuestras vidas. La violencia que arrebató esta vida no puede quedar impune. No podemos normalizar el horror ni acostumbrarnos a perder a nuestros seres queridos en manos de la criminalidad. Exijo a las autoridades que actúen con la responsabilidad y la urgencia que este caso amerita. Que se identifique, capture y procese a los responsables. Hoy hablo desde el dolor, pero también desde la convicción. No descansaré, no callaré, hasta que se haga justicia”, indicó.

Desde lo más profundo de mi corazon, rechazo con total contundencia el asesinato de mi Padrino Hernando Sanchez que hoy enluta nuestras vidas.

La violencia que arrebató esta vida no puede quedar impune. No podemos normalizar el horror ni acostumbrarnos a perder a nuestros seres… pic.twitter.com/uyudSwbckE — Jonatan Sánchez Garavito (@JONATANSANC) April 6, 2025

Esta no fue la primera vez que Sánchez Sierra enfrentó la muerte de cerca. En octubre de 2012, el empresario sobrevivió a un intento de sicariato donde recibió 11 disparos que lo dejaron en estado de coma durante dos meses. Tras recuperarse, tuvo que someterse a 17 intervenciones quirúrgicas para reconstruir su maltrecho cuerpo, de acuerdo con el impreso.

Las autoridades ya han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos detrás del asesinato de Jesús Hernando Sánchez Sierra y encontrar a los responsables de este brutal acto. Mientras tanto, la industria y los líderes de la comunidad esmeraldera quedan en alerta máxima ante la posible escalada de violencia en una de las regiones mineras más importantes del país, según el citado diario.

Lee También

Quién era Hernando Sánchez, esmeraldero asesinado en Bogotá

Sánchez, además de su rol en la industria, había heredado parte del imperio dejado por el conocido Víctor Carranza y colaboraba con los Molina, familia igualmente entrelazada en el legado de Gilberto Molina, quien fue asesinado en la masacre de Sasaima en 1989. Este contexto añade una capa más a la complejidad del caso, debido a los intereses y conexiones de alto perfil involucrados, de acuerdo con el mencionado portal.

Lee También

El nivel de alerta aumentó entre los comerciantes y residentes de Muzo, un área esencial en la minería de esmeraldas, donde muchos temen que este asesinato desencadene otra ‘guerra verde’, reminiscente de los sangrientos conflictos en los años 80 y 90, según el informe periodístico.

“La situación es crítica; Sánchez y Aguilar habían tomado precauciones comprando propiedades adyacentes para aumentar su seguridad, sin embargo, esto no fue suficiente,” explicó un allegado a las víctimas. Además, informó que Sánchez vivía con su joven esposa y su hija pequeña en la misma casa donde fue asesinado. A esto se suma información sobre un listado de objetivos militares, revelado previamente, donde figuran nombres que han terminado siendo víctimas de asesinatos sistemáticos, de acuerdo con el rotativo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.