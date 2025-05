Hace algunos meses, la capital de la República enfrentó una delicada situación ante la instalación de un grupo de indígenas en el Parque Nacional, teniendo en cuenta los hechos que se registraron en el lugar y las condiciones en las que dejaron algunas estructuras del mismo.

En los últimos días, más de 100 indígenas de una comunidad llegaron al Parque Nacional con el argumento de que el Gobierno no les había cumplido con los acuerdos establecidos anteriormente.

Sobre el tema, hubo un fuerte pronunciamiento por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, quien aseguró que la ciudad estaba “pagando los incumplimientos del Gobierno Nacional”.

“Bogotá no puede seguir pagando los incumplimientos del Gobierno Nacional. Hoy más de 500 indígenas Emberá, entre ellos 220 niños y niñas, han llegado al Parque Nacional cansados de esperar lo que el Gobierno Nacional les ha prometido y no ha cumplido”, aseguró.

Ahora bien, hay punto clave que causa preocupación actualmente y tiene que ver con los menores que integran la comunidad. Según el mandatario local, las personas mayores están impidiendo que los niños y niñas reciban atención prioritaria, argumentando que lo harán solo hasta que el Gobierno Nacional les brinde soluciones.

Qué está pasando con los indígenas en el Parque Nacional

Lo anterior fue catalogado por Galán como una maniobra de “instrumentalización de niños y niñas”. Y es que el alcalde hizo un llamado urgente para que se actúe de manera diligente y se logre un acuerdo total con la comunidad indígena, teniendo en cuenta que él considera que Bogotá está “pagando” por dichos “incumplimientos” del Gobierno.

“Estamos ante un caso de instrumentalización de niños y niñas: usarlos como herramienta de presión es inaceptable y no es en el espacio público, al aire libre, donde ellos deberían dormir y vivir”, añadió.

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 20, 2025

