Además de contar que Iván José de la Rosa le tenía cámaras para vigilarla, el papá de este mujer de 32 años contó algunos detalles que, para él, eran una alerta de que su hija no estaba con un buen hombre, a pesar de que llevaban más de 10 años.

Alonso Barranco habló en Caracol Radio sobre cómo era su relación con este feminicida capturado en flagrancia y que actualmente está herido, pero recuperándose, en una clínica de Bogotá. Si bien dijo que no le daba mucha confianza, respetó las decisiones de su hija, aunque siempre le manifestó que no estaba de acuerdo con su relación.

Una señal de alerta para el papá de la víctima es lo que el asesino de Stefanny Barranco tenía en su celular. “Tiene unos videos que son de una culebra. Tiene unos de unos perros que están matando a otros perros. Unos videos violentos. Yo no sé. Y me los mandaba a mí. Yo le había dicho a Stefanny que dejara eso. Son cosas que no son de una persona normal”, aseguró Alonso en la emisora.

“Es un sicópata total”, añadió el padre de la víctima, quien ya viajó a Bogotá desde Malambo, Atlántico. En la capital está buscando tener la custodia de sus nietos y trasladar el cuerpo de su hija para darle el último adiós.

Stefanny, según muestran sus últimas publicaciones, sí temía por su vida. De hecho, siguiendo el consejo de su familia, ella ya había dejado la vivienda que habitaba con Iván José en Bosa, al suroccidente de Bogotá, y estaba esperando que su madre llegara esta semana para sacar la ropa y buscar un nuevo lugar para vivir. La razón por la que no se había antes, dice Alonso, es “por miedo”.

Iván y Stefanny vivieron juntos en Malambo y desde hace unos 8 meses se habían trasladado a Bogotá para trabajar y buscar un mejor futuro para sus dos hijos: unos niños de 6 y 9 años.

“A él no le importó que fuera el papá para matarla. Dejarlas sin mamá ni nada”, dijo dolido Alonso en Caracol Radio. De hecho, en esa emisora señaló que “él (Iván) la amenazó varias veces”.

“Eso venía desde hace rato. Desde que tuvieron el primer bebé. Ese tipo era tan miserable que un día yo mandé a mi esposa para que le atendiera el parto del niño y tuve que devolver a mi esposa urgente porque la ponía hasta a pasar hambre. De ese tipo no hay nada bueno por decir. A mí me tenía un poco de respeto, pero se la trajo (a Stefanny) a Bogotá para matarla”, contó Alonso.

Dolido, Alonso ahora solo reclama justicia por su hija y, como el resto de los familiares, espera que Iván José pueda pagar en vida lo que hizo con Stefanny en el centro comercial Santafé y en los más de 10 años de relación.