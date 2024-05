En la tarde del miércoles, el centro comercial Santafé en Bogotá fue escenario de un trágico feminicidio que ha conmocionado a la ciudad.

El presunto responsable, un hombre de 36 años oriundo del Atlántico, quien trabajaba en una empresa de seguridad en Bogotá, llegó al lugar en una motocicleta, vestido con una chaqueta y pantalón negro, y cargando una maleta.

Una vez dentro del local Imusa, donde trabajaba la víctima, Stefany Barranco, de 32 años, el agresor la atacó con un elemento cortopunzante que llevaba consigo.

Tras el ataque, tanto Stefany como el presunto agresor fueron trasladados al Hospital Simón Bolívar. El estado de salud del feminicida es crítico, según informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, debido a las heridas que él mismo se propinó en el torso.

Stefany Barranco deja dos niños huérfanos, quienes también son hijos del agresor. La familia convivía en una casa en la localidad de Bosa, donde las autoridades han tomado medidas para proteger a los menores.

La Policía reveló que Stefany no había alertado que estaba en riesgo, por lo que no tenía ninguna medida de protección.

Los allegados a Stefany manifestaron su profundo dolor y consternación por su muerte. “Por qué tiene que pasarle esto. Los niños se quedaron sin su mamita. Me siento con impotencia, ella no era una mala persona, no se merecía esto”, expresó una de sus conocidas.