Con el paso de las horas se conocen más detalles del feminicidio que fue víctima Stefanny Barranco, una mujer de 32 años quien fue asesinada por su expareja en el centro comercial Santafé, donde se encontraba trabajando en un local de utensilios para la cocina.

Ahora, el padre de la joven, Alonso Barranco, habló con Caracol Radio y entregó nuevos detalles del caso, de cómo era el asesino y hasta se refirió a lo que pasará con sus nietos, los dos hijos que dejó la mujer de 9 y 6 años, respectivamente.

“Los tiene ahora mismo la Policía de Infancia, mi esposa se encuentra allá demostrando que somos los abuelos maternos y estoy en la Fiscalía rindiendo la declaración”, dijo el señor Alonso sobre los menores.

Luego, el papá también contó infidencias de la relación del hombre con su hija y reveló lo que él hacía para martirizarla: “Era tóxica totalmente. Yo me venía para Bogotá porque ya ella me lo había dicho: ‘papi, ya no puedo más, él está insoportable‘. Él le tenía cámaras en la habitación, en las escaleras, el hombre la tenía súper vigilada y hasta donde vivía él con la mamá”.

Cómo era la relación de Stefanny Barranco con su agresor

También, Alonso reveló en la emisora que este hombre se adelantó en el crimen, sabiendo que él iba a trasladarse a la capital de la República para proteger a su hija: “Le picó la ropa porque él decía que sino era para él, no era para nadie. Él me decía que estaba decidida a dejarlo, yo iba la otra semana para Bogotá, pero lamentablemente no dio tiempo. Ella dormía donde la vecina, de pronto la iba a matar arriba”.

El papá de la mujer también contó si su hija tuvo la intención de alertar a las autoridades de lo sucedido: “Según ella me dijo a mi que había hecho la denuncia sobre la persecución que él le venía montando. También me dijo que en la Secretaría de la Mujer también había hecho la denuncia. Él delante de la Policía le dijo que la iba a matar, no le importó que fuera el papá de los hijos para matarla”.

Finalmente, detalló cuál fue el detonante que para él produjo todos los problemas de ambos y que tenía que ver con el salario de ella: “Ellos llevaban 10 años de relación, ella estudiaba en el Sena para ser dentista. Él trabajaba de vigilante en una empresa de seguridad, pero como ella comenzó a ganar más plata que él, de ahí vino también el detonante”.