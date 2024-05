En Bogotá aún no se sale del asombro por el feminicidio que se registró en la tarde de este miércoles 29 de mayo en las instalaciones del centro comercial Santafé, en el norte de la ciudad, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su expareja, quien llegó al local donde trabajaba, discutió con ella y le propinó varias heridas causándole el fallecimiento.

La víctima, identificada como Stefanny Barranco, de 32 años, era oriunda del municipio de Malambo, Atlántico, desde donde viajó a Bogotá en búsqueda de mejores oportunidades de vida.

En la capital de La República sostuvo la relación con su expareja, con quien habría tenido serias diferencias sentimentales, que llevaron al presunto agresor a tomar la decisión de acabar con la vida de ella.

Cuál fue el último pedido de Stefanny Barranco

Al respecto, su padre, Alonso Barranco, habló en Noticias Caracol y contó cómo era ella y qué fue el último pedido que le hizo: “Stefanny venía de muchos valores familiares. Críe a una gran mujer y era la niña de mis ojos. Ella me dijo: ‘Papi, vente para acá a Bogotá a que me ayudes con los niños porque me voy a dejar de él'”.

Desde Malambo, familia de Stefany Barranco, la joven asesinada en el centro comercial Santafé, pide que su muerte no quede impune.

Además, contó en el noticiero detalles de la relación que tenía con el hombre que la habría asesinado. De hecho, al parecer, tuvieron problemas graves en el pasado.

“Ella había tenido problemas porque unos días antes él había cogido la ropa y se la había picado toda. Por eso me quería ir a Bogotá, pero como él ya sabía que yo iba, se adelantó primero”, señaló.