El feminicidio de Stefanny Barranco Oquendo conmocionó a la capital del país este miércoles 29 de mayo, luego de que su expareja —a quien identificaron como Iván José de la Rosa, de 36 años— llegara hasta su lugar de trabajo en el centro comercial Santafé para arrebatarle la vida.

Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre los motivos que llevaron al hombre a asesinar a su expareja (con quien tenía 2 hijos), las autoridades confirmaron que él la atacó con un arma blanca después de sostener una acalorada discusión.

Sin embargo, este jueves se conoció una declaración de la prima de la víctima, Gina Barranco, quien aseguró que Stefanny ya sospechaba lo que infortunadamente ocurrió, pues hace pocos días ella había discutido con su expareja y este había mostrado señales de violencia.

“El domingo le cortó la ropa y le iba a pegar. Ella sentía que él la iba a matar, pero jamás pensamos que esto iba a suceder de esa manera”, le dijo la prima de la víctima a Noticias Caracol.

¿Cuál fue la última llamada de Stefanny Barranco Oquendo?

En el diálogo que sostuvo la joven con el noticiero se conoció que la mujer asesinada le había contado a una de sus familiares lo que estaba pasando, justo después de la discusión que tuvo el domingo 26 de mayo con su agresor.

“Ayer [miércoles] llamó a mi madrina a felicitarla por su cumpleaños. Mi madrina es como la mamá de todos en la casa porque nos vio crecer. Ella le dijo: ‘Feliz cumpleaños, estoy pasando esto, no puedo llegar a donde él está porque me cortó la ropa y sé que si me ve me va a matar’”, aseguró Gina Barranco.

En su relato, la joven también aseguró que la pareja vivió junta hasta el domingo y que su prima no quería volver a ver al hombre por miedo.

“Mi madrina le dijo que se cuidara mucho, que lo demandara y me imagino que ella iba a hacer eso en el transcurso del día, pero antes de que lo hiciera él llegó e hizo lo que hizo […]. Ella se desahogó con mi madrina y le dijo: ‘Mi mamá ya se viene mañana para estar conmigo [en Bogotá]. Yo no puedo entrar a donde está Iván porque él me va a matar”, narró en el noticiero.

Por último, Stefanny Barranco habría dado a conocer que no era la primera vez que su feminicida actuaba de manera agresiva, por lo que ya estaba decidida para dejarlo definitivamente.

“Habló de la discusión que tuvieron el domingo y que él actuó de una manera que ella nunca esperó. Ella no iba a tolerar esa falta de respeto y por eso se iban a dejar. Desde el domingo sentía que la iba a matar. Ella no quería vivir más con él, pero dijo que no podía llegar a donde él estaba porque sabía que la iba a matar si se encontraban”, concluyó la prima de la mujer asesinada.

En cuanto al agresor, se sabe que tiene 36 años y que trabajaba en una empresa de seguridad en Bogotá. Después de cometer el crimen, el hombre se agredió a sí mismo y fue trasladado a un centro médico donde se encuentra en estado crítico.