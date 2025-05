Un nuevo caso de abuso conmociona a los padres de familia en la capital del país. La situación se produjo en un hogar informal, administrado por una mujer que se encarga del cuidado de al menos 15 menores de edad.

El presunto agresor, de acuerdo con Citytv, sería la pareja sentimental de la mujer, un hombre que tendría 55 años. De acuerdo con el relato de los familiares, la denuncia de la menor se produjo luego de recibir orientación escolar con relación a temas de violencia y abuso.

La situación se habría presentado desde que la menor tenía 8 años, pero no habían sido denunciados. Según lo conocido por la madre, el presunto abusador habría intentado persuadir a la menor para que no denunciara.

Asimismo, se conocieron más denuncias de otros padres de familia, quienes aseguran que sus hijos podrían haber sufrido maltratos y exposición a situaciones indebidas dentro del hogar. El sospechoso es señalado de tomar fotografías a los menores y forzarlos a ver videos subidos de tono.

“No me quería hablar por miedo, cuando me contó, él me dijo, que el señor lo pellizcaba casi en sus partes íntimas”, contó la madre de uno de los menores afectados.