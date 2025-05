Entre las particularidades existentes en Bogotá, hay una que ha llamado mucho la atención de los colombianos. Se trata del barrio que tiene nombre de programa de televisión y se encuentra en la localidad de Engativá. Cientos han tratado de dar con la respuesta, pero pocos han logrado dar con el chiste, debido a la cantidad de barrios existentes en la ciudad. No obstante, aquellos que tienen buena memoria podrán resolver la incógnita rápidamente.

Otra pista para resolver esta duda radica en el conocido padre Diego Jaramillo, quien, mostró una foto de cómo se veía a los 15 años. A partir de esta información ya es muy sencillo llegar a la solución de este enigma. No obstante, para los que todavía no dan con el nombre, no hay ningún problema, ya que de una u otra manera se contestará el cuestionamiento.

El barrio Minuto de Dios es el barrio que tiene nombre de programa de televisión. De hecho, es imposible que ningún colombiano haya visto una de sus emisiones, las cuales suelen salir al aire antes de los noticieros de las 7:00 p. m. desde hace más de 50 años, cuando fue precedido por el padre Rafael García Herreros, uno de los artífices de la organización que lleva ese mismo nombre y que tiene presencia en casi todo el país.

¿Cuál es la historia del barrio Minuto de Dios?

El barrio Minuto de Dios es mucho más que un conjunto de viviendas; es el legado tangible de la visión de un hombre: el padre Rafael García Herreros. En la década de 1950, este sacerdote eudista, conocido por su carisma y su programa televisivo ‘El minuto de Dios’, concibió la idea de construir un barrio digno para familias de escasos recursos. Su sueño era ofrecer no solo casas, sino un entorno integral que promoviera el desarrollo humano en todas sus dimensiones: vivienda, educación, trabajo y espiritualidad. La primera piedra de este ambicioso proyecto se colocó el 10 de enero de 1957, marcando el inicio de lo que se convertiría en un modelo de desarrollo social.

Desde sus inicios, se distinguió por su enfoque comunitario y su capacidad para autogestionarse. Las primeras casas fueron levantadas con el esfuerzo de los propios beneficiarios, quienes aportaban su mano de obra en un esquema de ayuda mutua. Con el tiempo, el barrio creció y se consolidó, incorporando no solo más unidades habitacionales, sino también instituciones clave como el Colegio Minuto de Dios, la Universidad Minuto de Dios (Uniminuto), un museo de arte, un teatro y diversas obras sociales.





¿Cuándo empezó el programa ‘Minuto de Dios’?

El programa ‘Minuto de Dios’ vio la luz por primera vez el 10 de enero de 1955, marcando un hito en la radiodifusión colombiana. Lo que comenzó como un pequeño espacio radial de apenas siete minutos, ideado y presentado por el carismático sacerdote Rafael García Herreros, rápidamente se transformó en un fenómeno de fe y servicio que los colombianos aprendieron a esperar todos los días antes de ver las noticias a las 7:00 p. m.

Desde sus inicios, la visión era clara: llevar un mensaje de esperanza, espiritualidad y compromiso social a los hogares, sentando las bases de una obra que, con el tiempo, trascendería las ondas sonoras para convertirse en un referente de desarrollo integral en el país, en el que dan mensajes de esperanza, fuerza y apoyo a todos los televidentes que pasan por momentos de dificultad y ven en el padre Diego Jaramillo una figura de fe y compañía.

