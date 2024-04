Bogotá está a la expectativa por conocer lo que pasará con la medida del pico y placa en la ciudad, en medio de una situación difícil por el racionamiento de agua que tuvo que implementar la Alcaldía debido al bajo nivel de los embalses que abastecen a la ciudad.

(Vea también: “Vamos a declararles guerra”: Galán avisa a conductores en Bogotá por sanción que aplicará)

En ese sentido, el alcalde Carlos Fernando Galán ha intentado alargar los anuncios, para no llenar de más dolores de cabeza a los bogotanos. Así lo explicó el mandatario en diálogo con Olímpica Estéreo, medio aliado de Pulzo, en el que se refirió si ha contemplado la posibilidad de reducir el pico y placa en algún momento.

“Esto tiene que tener un sustento técnico y ya me entregaron el estudio. Este año tenemos 62 kilómetros afectados y el año entrante serán 162 kilómetros de vía, porque vamos a tener el Regiotram en obra, la 68, el corredor verde, la primera línea del Metro, la Caracas, la calle 13. Tenemos muchas más vías intervenidas, en un escenario así reducir la medida no se puede pensar en reducir”, mencionó.

#EnVivo | Iniciamos el día en @Olimpicasemetio haciendo un balance de nuestros 100 primeros días y contándole a la ciudad cómo vamos con el racionamiento de agua y cuáles son las nuevas medidas que vamos a implementar para reducir aún más el consumo. >>> https://t.co/7Bjaez7OEM — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 16, 2024

De igual manera, se ha hablado mucho de la posibilidad de implementar el pico y placa en Bogotá los sábados con el modelo regional que se aplica en los planes Retorno. El alcalde admitió en la emisora que no quiere hacer grandes cambios por el momento, aunque ya hay una propuesta sobre la mesa que indica que ayudaría mucho a reducir la congestión.

“Me preguntaron hacer el sábado pico y placa regional, en horarios de 7 a. m. a 11 a. m. y de 11 a. m. a 3 p. m., eso lo están estudiando y los indicadores iniciales es que ayudaría a mejorar la movilidad; sin embargo, yo creo que la situación que, con la situación que estamos viviendo, generar tantas restricciones a la gente no me parece una decisión acertada. He pedido aplazar tomar una decisión de movilidad, porque estamos en una situación crítica, muy difícil, con muchas restricciones”, señaló el alcalde.

#Olímpicateinforma #TMB

El balde, la ducha de agua fría y el cerrar la llave clave para poder ahorrar agua.

Al aire el alcalde de @Bogota Carlos Fernando Galán @CarlosFGalan !Sintoniza los 105.9! — Olímpica St 105.9 (@Olimpicasemetio) April 16, 2024

Lee También

El mandatario fue claro en mencionar que la prioridad de la ciudad es superar la emergencia del agua y en eso se enfocará en los próximos meses, por lo que dio a entender que la decisión sobre el pico y placa podría demorarse varios días más, hasta que no se supere la contingencia.