El sistema de transporte público más utilizado por los capitalinos se ha convertido desde hace varios meses en un escenario en el que ocurren situaciones insólitas que no tardan en viralizarse.

Ejemplos como el del pato que viajaba en un bus de Transmilenio mirando por la ventana, o el del ciclista que se creyó en un circo e intentó una maniobra que salió mal, así lo demuestran.

Pero en las últimas horas se sumó un hecho insólito que quizá nunca se había visto en la capital del país, ya que uno de los buses del sistema quedó varado en una calle y los pasajeros que iban dentro del mismo tuvieron que bajarse a empujarlo.

Así quedó registrado en un video que compartió una usuaria en TikTok identificada como Laura Michel, quien mostró el momento exacto en el que un trabajador del sistema les pidió una ayudita a los pasajeros.

“El carro no se va a mover, si me autorizan bajándose, empujamos el carro y les paso un carro vacío y se suben a ese, ¿les parece?”, dijo el hombre en tono fuerte para que todos los que viajaban en el articulado lo escucharan.

“Solo pasa en Colombia”, “me encanta vivir en Bogotá”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los ciudadanos.

En otras imágenes que compartió la misma usuaria quedó registrado cuando al menos unas 10 personas se ubicaron detrás del bus que cubría la ruta C73 con destino al Portal de Suba para empujarlo.

Mientras iban avanzando, las otras personas que iban en el articulado los grabaron, hicieron algarabía y hasta los motivaron entre risas.

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes internautas no ocultaron su asombro por lo ocurrido.

“La unión hace la fuerza”, “pasajes gratis a los que ayudaron”, “con un sistema así no se contamina nada”, “deberían premiar a los que ayudaron, lo merecen”, “si no lo graban no lo creo”, “esto es una colombianada”, “el verdadero significado de Barrios Unidos”, “qué belleza”, “es el colmo”, “y con ese pasaje tan caro”, “simplemente Bogotá”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.