La imagen del intento de robo que sufrió un ciudadano en la localidad de Chapinero (Bogotá) este jueves 16 de enero es impactante. En total, y de acuerdo con lo confirmado por su madre, el delincuente le propinó tres disparos antes de huir del lugar.

“Un disparo le fracturó el brazo izquierdo y se lo destruyó. Otro le impactó en la pierna derecha y otro le quedó en el estómago, lo que le perforó la vena cava, el intestino delgado y el colon”, contó la madre del joven en Noticias RCN.

Habló la madre del joven herido en Chapinero. El hecho se presentó mientras sacaba a pasear a su mascota. Un sujeto armado le disparó luego que se resistiera a un robo🔽 pic.twitter.com/8GZ96QHfbC — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 16, 2025

En su relato, Constanza Gutiérrez aseguró que, según los primeros reportes de los médicos, la bala que le ingresó a su hijo en el estómago no pudo ser retirada, por lo que se deberá esperar unos días para ver su evolución.

¿Qué dijeron los médicos del joven herido en Chapinero?

Los pronósticos no son nada alentadores para la víctima, quien es abogado penalista y tiene 32 años, según contó su madre. De hecho, le advirtieron que una de sus extremidades sufrió graves afectaciones.

“Sé que va a salir adelante, pero toca ver las secuelas con las que va a quedar. El brazo izquierdo lo perdió. El médico me dijo que quedó destruido porque él forcejeó y uno de los ladrones le pegó un tiro en el brazo izquierdo. Pero en el estómago hay que mirar cómo queda del colon y del intestino delgado”, aseguró la mujer, en el mencionado noticiero.

Allí mismo, contó cómo se enteró de lo sucedido, pero nunca se imaginó que fuera de tal magnitud.

“Estaba trabajando y como a las 12:30 sentí un escalofrío y un malestar. Me dijeron ‘qué le pasa’ y dije ‘ay, no sé’, y como a los 15 minutos me llamaron y me dijeron que a mi hijo lo tenían en el hospital de Marly grave porque lo habían atracado”, afirmó Constanza Gutiérrez en el informativo.

Por último, agregó: “El sentimiento del cordón umbilical de la mamá nunca se pierde… eso se siente. Yo no sabía por qué sentía ese frío… Era porque a mi hijo le habían pegado tres tiros”.