En medio de la realidad climática que se vive en Colombia por el Fenómeno de El Niño, se presentó una protesta por parte miembros de la comunidad indígena Embera en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

¿Cómo fue bloqueo de indígenas Embera en Empresa de Acueducto en Bogotá?

Los hechos se registraron durante la tarde del viernes 26 de enero cuando al menos un grupo de 30 personas, entre adultos hombres, mujeres y niños, que bloquearon la entrada al lugar, informó Semana.

De hecho, según trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los representantes de la comunidad indígena Embera les impidieron la salida para almorzar.

“Los indígenas se tomaron la oficina, no nos dejan salir. Casi todo el personal de la empresa está intentando salir a almorzar, pero no nos dejan. Nos sentimos secuestrados, tenemos hambre”, indicó un funcionario replicado por el medio mencionado.

¿Por qué protestan indígenas embera en Empresa de Acueducto en Bogotá?

A pesar de la tensión entre las personas de la entidad por el bloqueo en el sitio en la capital colombiana, no se han reportado situaciones de violencia por parte de los manifestantes, que reclaman por agua.

“La minga bloqueó los accesos en el Acueducto, nadie sale, nadie entra. Están reclamando agua, que ellos también tienen derecho al agua. Están bravos, yo pude salir de suerte porque iba saliendo una mujer en embarazo, y yo me colé ahí, porque si no, no me dejan”, relató otro funcionario de la EAAB.

Cabe recordar que semanas atrás, los indígenas Embera también protagonizaron otra movilización en Bogotá, aunque en este caso se explicó cómo ha sido la protesta.

“La situación está medio pacífica, pero bastante tensa a la vez”, reconoció uno de los empleados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los indígenas que bloquearon y se tomaron las instalaciones de la entidad se alojan en un predio del barrio La Alameda, espacio que tuvo un corte del servicio de agua potable debido a varios meses de deuda.

“Personal del Acueducto de Bogotá atiende a esta hora un grupo de la comunidad emberá, quienes llegaron hasta la sede principal de la empresa. Los representantes de la comunidad buscan llegar a un acuerdo comercial para el restablecimiento del agua en un predio del barrio La Alameda que adeuda varios meses de consumo de agua”, indicó la EAAB, replicada en Semana.