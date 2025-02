En Kennedy, suroccidente de Bogotá, se presentó otro presunto caso de negligencia, luego de que un adulto mayor se desmayó mientras esperaba durante largas horas sus medicamentos. El caso se presentó frente a una farmacia de Colsubsidio, que distribuye las medicinas de los afiliados de Nueva EPS.

El caso quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el cual se observa al abuelo desplomado en una silla frente al centro de salud, mientras una mujer, que sería su acompañante, trata de socorrerlo. Es tanta la angustia que la señora, con evidentes gestos de preocupación, se aferra a él con un abrazo.

Kennedy, Bogotá ADULTO MAYOR SE DESPLOMÓ DESPUES DE 5 HORAS DE ESPERA POR SU MEDICAMENTO QUE NO LE ENTREGARON EN LA @NuevaEPS_ Muchos dirá que es culpa de @petrogustavo pero aquí hay un solo responsable y es sistema de salud obsoleto y corrupto que nos dejaron gobiernos pasados,… pic.twitter.com/ylN0dCPf6P — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) February 20, 2025

En ese momento, una trabajadora de la farmacia salió para atender al hombre convaleciente, mientras que los presentes le pedían que llamara una ambulancia. “Por favor, señora, ¿puede ir un momentito a traer una ambulancia?”, expresó la mujer que filmó la emergencia.

La angustia creció cuando varios de los testigos empezaron a manifestar que el abuelo se estaba empeorando en su salud. A su vez, la mujer que filmó, expresó que el señor llevaba de 5 a 6 esperando para que le entregaran sus medicamentos.

“Ese señor está muy frío, está muy mal, y esperando los medicamentos aquí en esta bendita Nueva EPS. Son 5 o 6 horas aquí parados… estas son las consecuencias… Nueva EPS y Colsubsidio, los hago responsables de todo esto que estamos viviendo acá”, agregó.

Hubo un momento de pánico en el que la mujer expresó que el adulto no tenía pulso. Inmediatamente, entró a la farmacia para gritar que una persona había fallecido. No obstante, esa información no ha sido corroborada por fuentes oficiales. Inclusive, al final del video se alcanza a ver al hombre tratando de mover una mano.

“Se acaba de morir un adulto mayor acá afuera, y ustedes tienen la culpa, ¿cuántas horas lleva ese señor afuera?”.

¿Qué dijo Nueva EPS por el hombre que se desmayó esperando sus medicamentos?

Pulzo se comunicó con Nueva EPS, la cual aseguró que ya está al tanto de la situación y está verificando con la farmacia qué ocurrió exactamente. En las próximas horas darán un comunicado oficial sobre lo sucedido.

Este fue un caso muy parecido al de un hombre que falleció esperando atención en el hospital público de la mencionada localidad.

