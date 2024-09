En las últimas horas se conocieron unas imágenes en las que quedó registrado el grave accidente de tránsito que se presentó, al parecer, en la noche de este martes 17 de septiembre en la Autopista Norte de Bogotá.

Aunque en el video no se alcanza a apreciar el punto exacto donde ocurrieron los hechos, un usuario en redes comentó que se habría presentado en la Autopista Norte, sobre la altura de la calle 116, en sentido norte-sur.

Los involucrados fueron una moto y una camioneta, pero lo que llamó la atención fue que todo se produjo por el mal estado de la vía, pues la motocicleta intentó hacer un cambio de carril, pero una enorme grieta lo hizo caer.

Al perder el control de la moto, el conductor, que además iba con una acompañante, se cayó hacia el costado izquierdo, justo por donde iba pasando una camioneta de alta gama que trató de esquivarlo, pero que terminó arrollándolo.

Otro motociclista que se movilizaba a pocos metros grabó la impactante escena y se detuvo para prestar ayuda. Al llegar al punto del accidente, el hombre se encontró con la conductora de la camioneta, quien estaba en estado de ‘shock’.

“No lo vi. Señor, ellos se fueron para un lado y yo me fui para el lado. Yo no vi nada, yo no vi nada… Señor, yo no vi nada, necesito hacer algo”, dijo la joven que conducía la camioneta, completamente desesperada.