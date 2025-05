El caso de Yesika Paola Chávez Bocanegra, una estilista de 26 años, ocurrió el pasado 22 de abril en el barrio Quintas del Sur, localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con lo confirmado por las autoridades, Yesika fue asesinada por su expareja, Andrés Julián Mesa Ramírez, un subintendente activo de la Policía Nacional, de 36 años, en la peluquería donde trabajaba.

El crimen, registrado por cámaras de seguridad, mostró cómo Mesa ingresó al local vestido de civil, pero con un casco de policía, y disparó al menos diez veces contra Yesika con su arma de dotación, sin mediar palabra. Posteriormente, recargó el arma y atentó contra sí mismo, quitándose la vida.

¿Qué pasó antes del crimen de Yesika Paola Chávez?

Recientemente, Marta Ávila —hermana de Yesica— dio detalles de cómo fueron los últimos minutos de vida de su hermana, y explicó qué pasó el día del crimen con el hombre que le arrebató la vida.

En una conversación con el pódcast ‘Conducta delictiva’, Ávila aseguró que el día de los hechos logró hablar con el policía, quien se comprometió a dejar en paz a su hermana.

“Dos días [antes del crimen] tuvieron una discusión fea y ella dijo que no más, y lo bloqueó. Él entró como en ese desespero […]. El martes [día del crimen] hablé con él y le dije que la dejara en paz y que viera por sus hijos. Él me dijo que sí, que iba a dejarle lo de la niña conmigo y que yo le pasara a la niña cuando él fuera a verla”, indicó inicialmente en el mencionado espacio.

Según el relato de la mujer, Mesa Ramírez le habló “muy normal”, por lo que nunca llegó a imaginar lo que ocurriría horas después. De hecho, se sorprendió sobre las 6:00 p. m. al ver que el hombre compartió un estado en sus redes en el que escribió la palabra “Lucifer”.

“Era un video con música, tomando. Parecía que estaba solo porque estaba en el apartamento. A las 7:36 p. m. Andrés me escribió preguntándome que si sabía de la niña. Yo le contesté ‘hola, Andrés, Dios te bendiga. No, no estoy en el salón y no tengo razón de la niña’. No me respondió más”, agregó en la misma entrevista.

Acá, el relato de la hermana de Yesica sobre lo que pasó el día del crimen (minuto 35:29):

Pero lo más escalofriante de todo fue que, según la hermana de la víctima, Mesa le hizo una videollamada a su hija (que estaba en la peluquería con su mamá), al parecer despidiéndose.

“Él le hizo una videollamada a la niña despidiéndose, minutos antes de llegar. Le dijo a la niña que lo perdonara, que la amaba mucho y que siempre tuviera en cuenta que él la amaba mucho”, afirmó Marta Ávila.

Después del asesinato, la hermana de Yesica habló con algunas de las trabajadoras de la peluquería que presenciaron el hecho y ellas le contaron qué fue lo que el policía le dijo a su expareja antes de atacarla.

“Él le dijo: ‘Ah, ¿quiere hacer con su vida lo que se le da la gana?’ Si no es para mí, no es para nadie’. Ahí fue cuando le disparó […]. La niña estaba sentada en la silla y vio todo. Vio que su mamá murió. El niño estaba en el segundo piso y cuando bajó alcanzó a ver que Andrés cae”, narró Ávila en el pódcast mencionado.

¿Quién era Yesika Paola Chávez?

Yesika, oriunda de Chaparral, Tolima, era madre de dos hijos, uno de ellos fruto de su relación con Mesa. Era conocida por su carisma, profesionalismo y dedicación como estilista.

Según se conoció con el paso de los días, la relación con Mesa era tormentosa, marcada por celos y episodios de violencia física y verbal. Yesika había decidido terminar la relación 20 días antes del crimen, bloqueando todo contacto con él, lo que aparentemente desencadenó el ataque.

Se conoció que Mesa tenía antecedentes por violencia intrafamiliar registrados en 2019 y 2024, y que Yesika había denunciado previamente su comportamiento violento, buscando ayuda en casas de justicia y comisarías de familia, pero no recibió la protección adecuada.

