En la noche de este lunes 27 de enero, Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el anuncio del Gobierno de Gustavo Petro de suspender los giros para la construcción del metro de Bogotá.

De esta manera, el mandatario local reaccionó a un decreto que frena unas partidas de por lo menos 770.309 millones, que para el ejecutivo obedece a la falta de recursos por la caída de la ley de financiamiento en el Congreso.

“El progreso de Bogotá no lo detiene nadie. A pesar del decreto del Gobierno Nacional, mediante el cual aplaza el financiamiento de la Nación para proyectos clave de la ciudad, en particular el metro de Bogotá y no vamos a permitir, que se detenga”, aseguró Galán.

Además, el mandatario tildó de incumplimiento lo determinado por el Gobierno y fue enfático en aclarar que el metro no se detendrá y más teniendo en cuenta que recientemente, se habló de la llegada en septiembre de los primeros trenes.

“Es importante reiterar que los aportes de la Nación a los proyectos de la ciudad no son un favor, responden a contratos firmados y aplazarlos es una forma de incumplimiento”, agregó Galán.

El progreso de Bogotá no lo detiene nadie. pic.twitter.com/LfmuZ0UF9t — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 28, 2025

Avance de la construcción del metro de Bogotá

Para diciembre las obras tenían un adelanto de 44,45 %, según la alcaldía y de acuerdo con la última intervención de Galán al cierre de enero es de 46 %.

