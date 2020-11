green

A través de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario solicitó formalmente la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en las movilizaciones, que se están llevando a cabo en el marco del paro nacional.

“Se hace necesaria la intervención del ESMAD ante actos de vandalismo en inmediaciones de la Universidad Nacional”, escribió Gómez en la red social.

El Secretario de Gobierno, igualmente, puntualizó que esa no es la manera de manifestarse y que la violencia no es el camino para solucionar los problemas de Colombia. “Esto no es protesta. Esto es delincuencia”, agregó.

Aunque algunas marchas transcurrieron sin problemas durante las primeras horas de la mañana, varios manifestantes destruyeron una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá, como se puede ver en un video grabado por Pulzo.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en las diferentes redes sociales, muestran como quedó el vehículo del cuerpo de seguridad, el cual tuvo afectaciones en sus puertas y terminó pintado de rojo.

Se hace necesaria la intervención del ESMAD ante actos de vandalismo en inmediaciones de la Universidad Nacional. Esto no es protesta. Esto es delincuencia. La violencia jamás es el camino. pic.twitter.com/jGffMchzC8 — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) November 21, 2020

Localidades de Bogotá en las que habrá movilizaciones

De acuerdo con los organizadores y promotores del paro nacional, las localidades en las que se llevarán a cabo manifestaciones este sábado son: Bosa, Kennedy, Suba, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.