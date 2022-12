Ferrer, que denunció lo ocurrido ante las autoridades, contó cómo se dio la agresión de una banda de limpiavidrios venezolanos que tiene azotada una parte de la localidad de Suba (norte de Bogotá).

El joven relató, en Noticias Caracol, cómo se dio la brutal agresión contra él y contra su hermano que iba manejando el carro en el que se movilizaba.

Ferrer indicó que los hechos se dieron en el semáforo de la calle 138 con avenida Villas, al lado de un restaurante de la cadena McDonald’s.

“Le indicamos que no queríamos que nos limpiara el vidrio. Al ver la negativa, el hombre comienza a golpear el carro con el palo del limpiavidrios”, expresó el joven en ese medio.

Posteriormente, cuenta Ferrer, el limpiavidrios sacó un objeto cortopunzante e intentó apuñalar a su hermano. Cuando él se baja para ayudar al hermano, los cómplices del limpiavidrios se acercan y lo golpean en repetidas ocasiones.

“Yo me bajo del carro y entre 5 hombres comienzan a golpearme. Me dan repetidos golpes en la cara. Me abren la cara y comienzo a sangrar de manera abundante. Uno de los hombres también intenta hurtar nuestras pertenencias”, contó el joven en ese noticiero.

Añadió que denunció ante la Policía y que, al exponer el caso en redes, recibió respuestas de más personas que han sido agredidas por esta banda de limpiavidrios.

“La Policía llega a los 20 minutos y dice que va a intentar agarrar a los hombres. Me preguntan que cuál de los sujetos era. Ellos ya sabían quiénes eran. Hice la denuncia en redes sociales y muchísimas personas me dijeron que es un problema recurrente en el sector”, apuntó el joven.

Foto de joven agredido por limpiavidrios venezolanos en Bogotá

Esta es la foto que compartió el joven en Twitter luego de ser golpeado (imágenes sensibles):