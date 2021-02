En una entrevista con el diario El Tiempo, el joven manifestó que luego de revisar varios portales se contactó con un criadero llamado Sashary, el cual le había llamado la atención por una publicación que subió.

Bernal, igualmente, señaló que los supuestos vendedores le empezaron a decir que si era cliente frecuente de Daviplata, Baloto y PSE tendría un descuento de 100.000 pesos en la compra, pues tenían una alianza con esas entidades.

Al final, el joven terminó accediendo al negocio y consignó el dinero el pasado viernes. No obstante, puntualizó en el impreso que nunca le entregaron la mascota y que tampoco volvió a tener contacto con el criadero.

“Les avisé que ya había hecho el pago por 850.000 pesos y les copié los pantallazos. En ese momento, me pidieron más datos de la persona que iba a recibir el perro. Lo cierto es que hasta el día de hoy no me han entregado ningún animal”, concluyó.