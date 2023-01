En la mañana de este viernes se supo que un bebé de año y medio falleció, al parecer, como consecuencia de una golpiza que le habrían propinado sus padres. Los hechos ocurrieron en el barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá.

(Lea también: Revelan causa de muerte del niño Maximiliano Tabares; sus últimas horas fueron terribles)

Según dijo a El Tiempo el tío del menor, en la tarde de ayer, la madre del bebé, una joven de 17 años, lo dejó al cuidado de su abuela y salió corriendo. La señora se percató de que estaba en graves condiciones de salud, por lo que lo trasladó a un centro asistencial.

Según el informe médico presentado por el hospital El Guavio, el bebé no solo tenía golpes sino que además había sufrido quemaduras, al parecer, ocasionadas con una cuchara caliente.

“Yo me encontraba trabajando y recibí una llamada de mi mamá diciéndome que le habían entregado el niño casi muerto. Cuando yo venía subiendo, mi mamá me llamó y me dijo que el niño había fallecido por culpa de unos golpes”, relató el tío del bebé al rotativo.