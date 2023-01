Se trata de Yerik David Rivera, un menor de 13 años que salió el pasado seis de diciembre de su vivienda en el barrio Álamos (Bogotá) y no ha regresado. Édison Rivera, su padre, no ha parado de entregar volantes con la foto del menor para dar con su paradero.

Según explicó el hombre en Semana, él es el padre adoptivo de Yerik: “Lo adopté hace 3 años por el Instituto de Bienestar Familiar. El niño venía en condición vulnerable, pues su madre presentaba condición de calle”. Por lo tanto, una de las posibilidades es que haya salido en búsqueda de su mamá.

Con respecto a los detalles de la desaparición, el padre explicó que su hijo salió a las 7:00 de la mañana de la casa en la que viven y que llevaba puesto “un pantalón de sudadera negro con rayas blancas. Un buzo azul oscuro con capota y mangas grises. Una gorra blanca y nos tenis negros con blanco”.

“Él es mi corazón, es todo para mí. Por eso es tan duro saber que ha pasado el tiempo, que ha pasado un mes y que no tengo noticia de él. Saber que por lo menos está bien es lo único que a mi me interesa en este momento. Tener una noticia que me genere paz y tranquilidad como padre”, expresó entre lágrimas, en Noticias RCN.