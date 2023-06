Durante la última semana del 2022 el presidente Gustavo Petro publicó en Twitter un mensaje sobre la bienestarina (el complemento nutricional que se distribuye en Colombia desde la década de 1970) que generó mucha discusión. “Cuando el ICBF entrega bienestarina está cometiendo un grave error porque la bienestarina es un producto importado al por mayor y la reparten a los niños, eso donde no se la roban. Pues no, para que lograr que los niños estén nutridos lo que se tiene que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente y no importarla”, señaló entonces Petro.

“Nadie va a prohibir la bienestarina, solo que se debe producir con alimentos colombianos. ¿Sabe por qué? Porque aumenta la riqueza nacional y se logra soberanía alimentaria: el camino más eficaz para acabar la desnutrición”, agregó Petro. Parece que los primeros pasos hacia allá se están dando.

En La Guajira hubo anuncios en ese sentido. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, contó que junto al Sena y su Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA), “hemos terminado la primera fase de investigación sobre cómo mejorar la alimentación para los niños y niñas. Se ha hecho un estudio de la cotidianidad y gastronomía wayuu. Por eso, se hará el lanzamiento de lo que se llama la Senharina”.

¿Qué es la Senharina, el reemplazo de la bienestarina?

“Es una alternativa que presenta el Gobierno del cambio como aporte o un grano de arena para enfrentar el hambre en la región y la desnutrición de los niños y niñas”, agregó Ramírez.

La mezcla, resultado de la investigación aplicada, tiene ingredientes como: fríjol guajiro Kapeshuna, maíz, plátano verde, ahuyama y trupillo. Entre los beneficios que tiene, asegura el Gobierno, cuenta la producción de alimentos identitarios wayuu, alimentación saludable, aporte a la seguridad alimentaria en el departamento, almacenamiento a largo plazo, recuperación del sentido de pertenencia de la comunidad con su territorio y el desarrollo local para el acceso a bienes y servicios.

La Senharina también aportaría a la preparación de recetas tradicionales wayuu como la Shapulana (con carne de chivo u ovejo y cebo de chivo), la Mazamorra (Ookostuushi, en Wayuunaiki), tortas, galletas y pan. La investigación, sin embargo, se encuentra en la fase 1 y está evaluando la capacidad productiva de las comunidades wayuu para la transformación de comestibles, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, respetando las condiciones y tradiciones propias de la cultura.

La fase 2 del proyecto contempla la modernización tecnológica de una planta de producción a gran escala como apoyo al fortalecimiento del sector agroindustrial y gastronómico de La Guajira.