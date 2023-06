Valora Analitik, medio aliado de Pulzo, habló con Flor Esther Salazar, directora de Regulación Económica de la Seguridad Social (Dress) y con José Roberto Acosta, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia sobre lo que viene en el proceso para administrar los $55 billones de las pensiones regionales del Fonpet.

Como se sabe, el viernes 23 de junio fue declarado desierto el proceso de adjudicación de esos recursos que están depositados en el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) porque no hubo ofertas de posibles interesados.

En el proceso declarado desierto, algunas fuentes le dijeron a Valora Analitik que uno de los asteriscos para no presentarse fueron las comisiones propuestas.

Sin embargo, Flor Esther no estuvo de acuerdo con las afirmaciones en cuanto a que “las comisiones no dan”.

En la entrevista, la funcionaria detalló que se trata más de un tema de observaciones sobre la periodicidad en el pago de las comisiones que a la estructura de ellas.

Explicó también que en la convocatoria se planteó una comisión fija que permite a las administradoras (sociedades fiduciarias) cubrir sus costos fijos que se suma a una comisión variable que está basada en resultados por el buen manejo de los recursos.

Cabe destacar que en la reforma pensional de Gustavo Petro se intentó meter un sistema parecido al Fonpet, que tampoco estará a cargo de Colpensiones.

De su parte, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, dijo en la entrevista con Valora Analitik que esta convocatoria con las fiduciarias del país está abierta para recibir y comentarios con el fin de ver oportunidades de mejora.

De todas formas, dijo, es una ventana de oportunidad para los aspirantes de hacer una buena administración de los $55 billones de las pensiones regionales que tiene el Fonpet y través de ello ganarse las comisiones.

Salazar además dijo que desde la Dress del Ministerio de Hacienda se van a evaluar otras sugerencias de las fiduciarias en cuanto a mejoras para el sistema de administración.

“Vamos a plantear y que sea claro que el desarrollo tecnológico no es un asunto abierto a cualquier requerimiento o que implique cambios en las plataformas”, aseguró.

Al margen de las recomendaciones que se puedan dar, ambos fueron claros al decir que el Gobierno del presidente Gustavo Petro va a avanzar con una nueva convocatoria abreviada para buscar al administrador de los recursos.

No hay una fecha fijada para esa nueva convocatoria, pero Flor Esther dijo que se trabaja para hacerlo lo mejor posible y lo antes posible.

¿Por qué se dejó vencer el contrato de administración de los recursos del Fonpet?

Una de las principales razones para la demora en la adjudicación de la administración de los recursos del Fonpet es que se dejó vencer el contrato que había sido renovado en varias ocasiones desde su firma inicial en el año 2012 con el consorcio.

Valora Analitik les preguntó a los dos funcionarios sobre las razones. Ambos fueron enfáticos: dejar vencer el contrato del Fonpet fue una decisión del Gobierno del expresidente Iván Duque y de quienes lideraban el Ministerio de Hacienda.

José Roberto Acosta señaló que “hubo negligencia” en el proceso, en tanto Flor Esther Salazar dijo que nunca encontró dentro del Ministerio de Hacienda una explicación técnica para permitir ese vencimiento.

Acosta incluso fue más allá y dijo que puede haber “intereses oscuros” para dejar vencer el contrato de administración del Fonpet y, además introducir en el Congreso un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo para entregarles de forma directa esa administración a las tres fiduciarias públicas (Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducoldex).

El director del Crédito Público aseveró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no estuvo de acuerdo con la introducción de ese artículo en el Plan de Desarrollo, pero fue aprobado por los congresistas en los debates.

¿Puede el Gobierno Petro administrar pensiones regionales indefinidamente?

La respuesta que dieron los dos funcionarios es que sí. De hecho, Salazar de la Dress citó un artículo del Decreto 1068 que dice: “En cualquier evento en que no sea posible asignar los recursos (…) o no sea viable prorrogar los contratos de administración o suscribir nuevos contratos o cuando los cupos ofrecidos por las entidades licitantes no sean suficientes para atender los recaudos del Fonpet, el Ministerio de Hacienda podrá disponer la administración transitoria”.

Con base en ello, Flor Esther Salazar dijo que si no se encuentra una solución en el mercado para administrar los $55 billones, el Ministerio de Hacienda puede hacerlo de manera permanente y, de hecho, agregó Acosta, ya lo está haciendo sin afectar la carga operacional en su planta laboral en la que se hicieron cambios internos.

Tan es así, que Acosta reveló que junto a la plataforma de información de mercados de Bloomberg se creó una herramienta para gestionar esos recursos de manera más eficiente desde el activo y el pasivo en el balance de Crédito Público.