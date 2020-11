Todo estaba listo para la celebración en la parroquia, ubicada en el barrio El Bosque de Barranquilla, cuando a eso de las siete de la mañana del lunes festivo se escucharon varios disparos que sembraron terror entre los asistentes, informó Zona Cero.

El medio aseguró que el tiroteo se dio por problemas entre dos familias que tienen un altercado de años atrás, y que en esta ocasión varias personas llegaron hasta la puerta de la iglesia para disparar contra varios de los presentes.

La riña no dejó personas heridas de puro milagro, ya que el sacerdote ordenó cerrar las puertas y así evitó una tragedia. De hecho, el medio publicó un corto video (que está al final de la nota) en donde se aprecia el temor de quienes presenciaron los hechos.

El Heraldo hizo un cubrimiento desde la parroquia y en diálogo con una mujer, a la que identifica como integrante de la familia atacada, dijo que los señalados agresores llegaron hasta el templo religioso “dispuestos a matar a todo aquel que se les fuera atravesando en su camino”.

“Ellos venían a misa, como es el Día de los Difuntos iban a celebrar el mes del fallecido en la gallera y resulta que no llegaron a atender la misa, sino que vinieron a hacerle tiros a mi familia que estaba acá y eso no es así. No están con Dios, están con el diablo”, relató la mujer al medio local.