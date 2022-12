Muy molesta quedó la periodista por un hecho que le ocurrió este fin de semana con la empresa aérea, ya que, según mencionó, le cambiaron sus asientos a la hora de abordar el vuelo que tenía programado.

(Vea también: Otro problema para la integración entre Avianca y Viva: SIC abrirá investigación)

Pero allí no quedó todo, pues, de acuerdo con lo publicado en su cuenta de Twitter, sus sillas —que costaban más de las que terminó ocupando— se las dieron a otros pasajeros y no le explicaron por qué. “Abusivos”, aseguró la vallecaucana en su trino.

#LaEstafaDeAvianca compré unos tiquetes. Al abordar me cambiaron las sillas por las que me cobraron más y me dieron otras atrás. Solo dicen que las ocuparon otros. Hay que viajar y someterse. Cuándo irán a sancionar a estos abusivos @sicsuper ¿a ud lo ha estafado @Avianca ?

La comunicadora continuó con su incomodidad y señaló a la aerolínea de incumplirles a sus clientes con el servicio ofrecido, el cual calificó como costoso. “¿En qué momento se tiraron la aerolínea?”, se preguntó.

Su inconformidad continuó y pidió a las autoridades investigar el servicio ofrecido por la compañía, asegurando que tienen cobros excesivos y maltratan a sus clientes.

Ante el desagrado de la periodista, la aerolínea se pronunció por medio de su cuenta de Twitter y le explicaron que todo ocurrió por un cambio del avión. Asimismo, se excusaron y le aclararon que el dinero que le habría sobrado por el cambio de asientos lo dejarían disponible para próximos viajes.

Lee También

“Vicky, el vuelo tuvo un cambio de avión, lo que hizo que los asientos fueran modificados. Sabemos que nuestro equipo del Aeropuerto te informó que el pago que hiciste queda disponible para que lo uses en un próximo vuelo”, dice el mensaje de la empresa.

Esto no convenció del todo a la comunicadora, quien lamentó la actualidad de la compañía aérea y aseguró sentirse “maltratada” y “engañada”.

Las quejas se cuentan por miles. Avianca siempre fue un orgullo para Colombia, ya no. El tema no es la plata, es el servicio. Igual deberían devolverla de inmediato. Uno se siente estafado, maltratado, engañado. No sé por qué no se dan cuenta de cómo se sienten sus pasajeros. https://t.co/ZpGpimoR1p

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) December 11, 2022