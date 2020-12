Por medio de esa red social, Castro denunció que los auxiliares de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Cancerología recibieron solamente un jugo y unas galletas como “bono COVID”, un incentivo económico que el Gobierno Nacional había prometido a algunos de los trabajadores de la salud.

En esa plataforma, el congresista acusó a ese centro médico de dar una pequeña porción de comida y bebida a los auxiliares de la UCI en lugar de darles el correspondiente bono económico que se les había prometido por su incansable labor durante la pandemia de COVID-19.

Allí, compartió la foto de un auxiliar que tiene en sus manos un paquete de galletas y un jugo en caja que habría recibido como “bono COVID”.

Esta es la denuncia del congresista Juan Luis Castro:

Miembros del personal médico colombiano señalan que no han recibido el bono de reconocimiento que les prometió el Gobierno por su labor ante la pandemia del COVID-19. Así lo confirmó Noticias Caracol, medio al que trabajadores del sector salud presentaron sus inconformidades frente al incumplimiento del Ejecutivo.

“El bono que prometió el Gobierno no lo he recibido hasta el momento. Ellos refieren que la IPS con la que yo estaba trabajando en el momento no me inscribió, pero ellos realizaron la inscripción en junio y en noviembre cuando el Gobierno amplió el plazo”, afirmó la auxiliar de enfermería Ana Muley Bernal.