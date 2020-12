green

Noticias RCN publicó el video grabado por vecinos del lugar, que vieron cómo se desarrollaba la pelea entre los dos conductores.

La policía, citada por el noticiero, no detalló por qué se inició la pelea, pero se sabe que en un principio el conductor del vehículo particular intentó bajar al conductor del SITP a la fuerza y por la puerta del piloto, pero no contaba con que el chofer del bus arrancaría.

Ante la imposibilidad de bajar al conductor, el conductor del vehículo quedó colgado del lado izquierdo del vehículo y del timón, lo que ocasionó la salida del bus de la vía y que se fuera a una cuneta, donde había un montículo.

Entre el montículo y el bus quedó atrapado el hombre que causó el accidente, mientras que varios vecinos corrían al lugar, incluida la mujer que grabó la situación en su celular, para tratar de mover el bus y permitir que el atrapado saliera.

Mientras tanto, uno de los ocupantes del vehículo particular se bajó y fue en busca del conductor del bus. Cuando lo halló, lo comenzó a golpear, ayudado por una mujer que al parecer venía en el vehículo particular.

En medio de los gritos, se escucha cuando una mujer les pide a los ‘púgiles’ que dejen de pelear y se dediquen a liberar al hombre que quedó atrapado entre el montículo y el bus.

Por fortuna, señala Noticias RCN, ninguno de los involucrados en el incidente resultó gravemente herido, ni siquiera el atrapado. Tampoco se mencionó si el bus transitaba con pasajeros.

Este es el trino con la noticia, que a su vez lleva al video de la deplorable situación:

El hecho ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar. Habitantes del sector grabaron en momento de la disputa entre un bus del SITP y uno de transporte informal. https://t.co/COIZrpUJCY — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 30, 2020

No es el único caso en la misma semana

Otro caso de intolerancia entre un conductor del sistema SITP y un conductor de un vehículo particular que prestaba servicio de transporte pirata se presentó el pasado lunes 28 de diciembre en la Avenida Gaitán Cortés con carrera 49, de Bogotá.

En esta ocasión, el conductor del vehículo particular le causó la muerte al chofer de bus, y poco tiempo después el agresor fue llevado a prisión de manera preventiva.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y daño en bien ajeno, pero el señalado no aceptó los cargos pese a que lo acusaron de haber atropellado y causado la muerte de Michael Hernández Suárez, operador de la empresa Suma.

Este trino revive el trágico momento en que el hombre atropella al conductor del SITP: