Miembros del personal médico colombiano señalan que no han recibido el bono de reconocimiento que les prometió el Gobierno por su labor ante la pandemia del COVID-19.

Así lo confirmó Noticias Caracol, medio al que trabajadores del sector salud presentaron sus inconformidades frente al incumplimiento del Ejecutivo.

“El bono que prometió el Gobierno no lo he recibido hasta el momento. Ellos refieren que la IPS con la que yo estaba trabajando en el momento no me inscribió, pero ellos realizaron la inscripción en junio y en noviembre cuando el Gobierno amplió el plazo”, afirma la auxiliar de enfermería Ana Muley Bernal.