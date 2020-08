green

La Secretaría de Salud dijo en comunicado que la mayoría de casos de intoxicación sucedieron en personas que ingirieron, sin prescripción médica, acetaminofén, con un 16,8 %. El Benzodiacepinas y Tramadol representan el 8,7 % y 4 %, respectivamente, de los casos.

Niños de 0 a 10 años (45,6 %), agregó el documento, son lo más afectados por ingerir medicamentos sin autorización de un médico, seguido de mujeres entre los 11 y 21 años.

En total, en el último trimestre del año, la Secretaría de Salud de Bogotá registró 173 intoxicaciones en personas que se automedicaron.

El acetaminofén es el medicamento que desde un principio se utilizó en Colombia para tratar pacientes diagnosticados con coronavirus. No obstante, este suele ser recomendado por galenos para personas que tienen el virus, o que son sospechosas de portarlo.

Ingerirlo sin prescripción médica puede hacer que una persona consuma una dosis no adecuada y esto le pueda ocasionar problemas en sus órganos, eso sin contar los problemas que puede ocasionarse por no saber si es alérgico o no.

Además, un error común es consumir antibiótico para un virus respiratorio, cuando en realidad estos medicamentos son para atacar bacterias, explicó en Noticias Caracol Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano.

Las localidades de Bogotá con más intoxicaciones son las mismas en las que se registran más casos de coronavirus. Según la Secretaría de Salud del Distrito Suba, Kennedy y Engativá arrojaron los mayores porcentajes de intoxicaciones por fármacos.