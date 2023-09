Suárez se encontraba recluido desde el pasado mes de julio en el Hospital de Cúcuta, pero de manera extraña reapareció en el Hospital San Carlos de Bogotá. Ese no fue el final de su periplo, pues al ser dado de alta fue enviado a la cárcel La Picota.

Los traslados de los que gozó el exalcalde volvieron a ser noticia, pues se filtró la información de que era testigo clave en los casos de corrupción en el Inpec y del ‘Pacto de La Picota’.

Qué dicen los audios de Ramiro Suárez sobre presuntos sobornos en Inpec

Algunos audios de Ramiro Suárez, obtenidos por El Tiempo, dieron luces acerca de que en el momento de ser detenido no permitió que le pusieran brazaletes electrónicos aduciendo que él había pagado mucho dinero para no tener que portarlos: “Si se me quema la pierna responden ustedes tres”.

Suárez le dijo al dragoneante y a los subalternos que lo acompañaban en el momento de la captura: “Todos roban y ninguno responde […] Llamen al señor y al teniente que se mamó la vainita que les llevaron ustedes […] Llame a Oviedo […] Llamo al abogado, mando una carta o pongo una denuncia contra ustedes. Ustedes allá todos roban como un hij…. Por eso están metidos en la Fiscalía por lo de ‘Matamba'”.

En otro apartado de los audios expuestos en la audiencia en su contra, Suárez dijo: “El teniente que estaba allá me pidió 10 millones de pesos para no darlo […] El teniente que estaba allá hace 20 meses y ahorita lo cambiaron y el que cambiaron me pidió 3 millones”, ahondando en el tema de los brazaletes electrónicos.

En el momento en que los funcionarios del Inpec lo interrumpieron para decirle que denuncie esas situaciones ante las entidades correspondientes, el preso respondió: “Sí, sí, claro. Ustedes son una parranda de ladrones […] A ver, póngamelo […] Qué tal estos h.p., que yo me voy a volar, si yo no puedo caminar. Por eso los voy a denunciar, que dizque yo me voy a volar. Ustedes saben cómo soy yo […] Ya me mandaron decir que para no ponerlo cuánto di[…]”.

En esos mismos audios se oye a Suárez nombrando a un “ministro” del que no da su nombre: “Yo llamé al Ministro y le dijo (inaudible) los nombres. ‘Yo los boto, yo ordeno botarlos, ordeno sacarlos a todos. Yo hago venir al ministro lunes o martes”, por lo que también habría un funcionario del Gobierno implicado, según el exalcalde Cúcuta, en sus traslados irregulares.