El nuevo audio, que publica Semana, y que encontrará al final de esta nota, corresponde a una llamada telefónica que el joven le hizo a su mamá luego de tener un enfrentamiento con el Ejército en el que, según dijo él, uniformados, entre ellos uno al que identifica como Jersin y que sería conocido de la víctima, le pegaron “planazos”.

Antes de conversar con su mamá, Caro habló con una de sus hermanas, a la que la revista identifica como María Ángel. El joven le dice:

—María

—Qué —responde ella.

—Oiga, dígale a mi mamá que ese sapo hijueputa de Jersin me acabó de planear. Iba pa’ La Fortuna y me cogieron y me pegaron un planazo y casi me mochan la cabeza.

– ¿Quién? – el Jersin, el Jersin ¿quién más? y a Jhon también le pegaron un planazo en las dos piernas.

– ¿Pero, los soldados?

– ¡Los soldados, quienes más! Los voy a matar. A ese sapo hijueputa lo estoy esperando acá con una macheta.

Ahí, María le pasa el teléfono a su mamá y él le vuelve a relatar lo que le pasó, y ella asegura que va a poner una denuncia en la Fiscalía:

—Oiga mami, es que ahorita iba bajando pa’ La Fortuna con Brayan y Jhon, a comprar las cosas del almuerzo con el veneco, y el Ejército nos cogió a plan. Me pegaron dos planazos en el brazo y casi me mochan la cabeza de un machetazo y a Jhon, a Jhon le pegaron un planazo en la espalda.

—¡Ay! No, no, no. Mejor dicho va a tocar poner el denuncio en la Fiscalía.

Pero el joven se niega y dice que él mismo se va a encargar de darle machete al militar, al parecer, a Jersin:

“No mamá, yo a esa loca lo espero acá arriba y lo voy a picar a machete, lo estoy esperando que suba porque le voy a dar macheta. Me planearon duro, me planearon duro mamá”.

De acuerdo con el hermano de la víctima, Sergio Caro, citado por el medio, esa conversación se dio minutos antes de que el joven muriera en la base militar La Lizama de Barrancabermeja, Santander.

La familia le aseguró a la revista que no era la primera vez que Rafael tenía problemas con esos militares, y que por eso su reacción violenta.

Entretanto, el Ejército anunció una investigación interna para determina qué fue lo que realmente sucedió entre el joven y los militares, que dejó al primero fallecido.

Por su parte, la familia de la víctima anunció que tomara medidas penales contra el Ejército para que los indemnicen.

A continuación, el audio de la conversación: