La inconsolable mujer habló en medio del llanto con Noticias Telepetróleo, y allí contó que el día de los hechos (sábado 27 de julio) su hijo Rafael Caro Álvarez, de 16 años, había ido hasta La Fortuna (Barrancabermeja) a comprar “algo para el almuerzo”.

No obstante, dice ella, su hijo le contó que al pasar por la base militar La Lizama, que queda a un costado de la carretera, tuvo un altercado con varios soldados. Esto, por un problema entre ellos que viene de tiempo atrás.

“Me dijo: ‘Mamá, póngame cuidado. Bajé a traer algo para hacer el almuerzo con Jhon y los soldados salieron de la base y nos agarraron a plan. Me dieron ‘reduro’, mami. Y ya voy para la casa a traer mi machete. Los voy a enfrentar: me matan o los mato, pero que ya no nos golpeen más. Usted viera, mami, me reventaron…”.