La jueza del caso de Álvaro Uribe inició la audiencia de lectura del sentido del fallo enfatizando la importancia del proceso y su papel como representante de la justicia en Colombia. Pidió paciencia a las partes involucradas y al país, recordando que escuchó con atención a todos durante el juicio y ahora espera ser escuchada, especialmente por tratarse de un caso que ha generado gran interés y polémica pública.

Explicó que, aunque la decisión ya está lista y supera las 1.000 páginas, no se leerá en su totalidad por razones prácticas. Sin embargo, aseguró que presentará los argumentos clave que sustentan el fallo, y hará un análisis detallado de cada uno de los eventos y delitos que se le imputan al expresidente Uribe. Cerró su introducción señalando que “la espera ha finalizado”, dando paso al inicio de la explicación judicial.

“Sabemos que los ojos del país están puestos sobre esta sala, sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones, pero también sabemos algo más importante: el derecho no puede temblar frente el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder”, dijo Sandra Liliana Heredia.

La jueza inició la audiencia, tal vez la más importante en la historia, mandando un mensaje rotundo a todas las partes involucradas, así como a las personas que están atentas al fallo. Aclaró que la justicia está al servicio del pueblo “que exige una justicia imparcial”.

“Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política. Es un acto de justicia y solo de justicia”, dejó claro.