Desde el pasado primero de enero, los habitantes de Cogua, Cundinamarca, están preocupados por un lamentable hecho que ocurrió apenas comenzando el año.

En horas de la tarde de ese miércoles, un hombre, identificado como Ferney Castañeda, citó a su expareja, Laura Catherine Moreno, para supuestamente pagarle la cuota alimentaria de sus dos hijos, de seis y siete años. Sin embargo, cuando la mujer llegó este sacó un machete y comenzó a atacarla de inmediato.

De hecho, la mujer comenzó a correr por su vida, pero pese a eso igual sufrió de varias heridas en su cabeza, rostro y manos, por lo que incluso tuvo que pasar por cinco cirugías reconstructivas, aunque todavía le quedan algunas más.

De hecho, al final se salvó gracias a la ayuda de su actual pareja, quien confrontó a Castañeda para que no la atacara más, por lo que el victimario huyó en una moto junto a su primo Jhon Castañeda y desde entonces no se conoce su paradero.

Ahora, siete días después de este lamentable hecho, Noticias Caracol compartió la primera declaración de la mujer, quien ya está fuera de peligro y se encuentra recuperándose de las primeras cirugías para luego hacer las que le faltan.

Sobre cómo sobrevivió, Laura comentó: “Yo pensaba en hijos, porque escucharlos llorar era lo que me mantenía en pie, lo que no dejaba que me desvaneciera, porque yo pensé que en esos momentos iba a morir. Yo ya me daba por muerta”.