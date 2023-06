La organización considera que la congresista ha hecho “graves planteamientos” sobre las últimas revelaciones periodísticas que tienen al Gobierno de Gustavo Petro en problemas, y por eso hizo un llamado a que tanto ella como toda la ciudadanía haga “reflexiones conscientes, serias y responsables”.

En su texto, AMI recuerda que cuando Semana difundió un testimonio que vinculaba al presidente con el dinero hurtado de la casa de Laura Sarabia, Zuleta trinó pidiendo que la Fiscalía interviniera la revista para buscar las “pruebas que los llevan a hacer esta afirmación ruin”; además, insinuó que el medio estaba contratando testigos falsos y cometiendo delitos.

Esta fue su publicación:

La Revista Semana debe ser intervenida por la @FiscaliaCol para que encuentren las pruebas que los llevan a hacer esta afirmación ruin. ¿Contrata testigos falsos esta revista?

¿A quien le sigue el ejemplo?

Fiscal Barbosa es su obligación actuar ante el delito que comete está… pic.twitter.com/gNM6qvicCK — Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) June 17, 2023

Varias personas reaccionaron a su pedido y reclamándole que pidiera allanar el medio por cuenta de las revelaciones, y ella en otro trino negó que estuviera pidiendo allanamientos.

Luego, escribió otro más extenso en el que quiso aclarar que sus palabras iban encaminadas a querer el “esclarecimiento de una denuncia tan grave” y que eso, en su concepto, no era atacar la libertad de prensa. “¿Acaso no es legítimo pedir que las acusaciones se basen en pruebas legales y no en rumores o alusiones a testigos secretos?”, añadió.

Pedir que la justicia intervenga (siempre con garantías para el debido proceso) en el esclarecimiento de una denuncia tan grave y el aseguramiento de la supuesta prueba que la fundamenta, nunca será un ataque a la libertad de prensa. Semana no está emitiendo una opinión sino que… — Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) June 18, 2023

Sin embargo, la AMI no opina lo mismo y dijo que la Fiscalía debe defender la libertad de prensa en el país a partir de garantías constitucionales y legales vigentes, y no al contrario.

En su publicación, Zuleta añadió que también se deberían tener en cuenta los “derechos a la verdad, a la justicia independiente, al buen nombre, al debido proceso, a la defensa, derechos de los que no se puede privar a toda una sociedad” y ante eso la asociación le respondió: “Argumenta la senadora que los colombianos tienen el derecho a la verdad, por lo que la Fiscalía les debe garantizar el derecho a la imparcialidad de los medios y la veracidad de la información“.

Además, consideró que los argumentos que ella ha presentado son “infortunados, ligeros y equivocados, y van en contravía del Estado de derecho, de la democracia y de las garantías constitucionales sobre la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión”.

Luego, estuvo de acuerdo con la senadora en que si se conoce que algún medio está cometiendo algún delito puede acudir a la justicia con pruebas, pero no hacerlo como lo hizo ella: “Las arengas políticas, en redes, no aconsejan ese deber ser, y sí incitan emociones que se traducen en confusión que puede conllevar violencia y vías de hecho”.

La Asociación también consideró que no se deben provocar debates “con el objetivo de cuestionar desde la política a los medios que cuestionan esa política desde el periodismo” y menos atacar a la prensa y promover nuevos límites a periodistas como sucede en otros países.

Este es el comunicado completo de AMI: