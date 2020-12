green

En algunos barrios de Bogotá, la atípica escena estuvo marcada por las reuniones familiares en las que, temerosos de un contagio, los ciudadanos salieron con mascarillas a las puertas de sus casas o las terrazas de sus apartamentos para encender una vela y orar.

A la Catedral Primada de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, llegaron varios grupos familiares que encendieron velas en un espacio en el que tradicionalmente las autoridades locales realizaban eventos culturales todos los años.

En otras ciudades, como Cali, camiones con alumbrado navideño recorrieron las diferentes zonas para que la gente no tuviera que moverse de sus casas para ir a ver luces.

Una situación diferente se vivió en Barranquilla, donde el aislamiento se respetó pero por el toque de queda impuesto para prevenir el contagio del coronavirus, que en los últimos días ha tenido un notable incremento en esa zona. Además, a diferencia de otras regiones de Colombia, en donde la celebración de velitas es en la tarde y noche del 7 de diciembre, en Barranquilla es en la madrugada del 8.

Imágenes del día de las velitas del 2020 en Colombia

En redes sociales, decenas de usuarios quisieron mostrar cómo vivían la noche del 7 de diciembre en familia, guardando precaución por la pandemia de COVID-19:

#DiaDeLasVelitas, 12 velitas: de amor, de esperanza, de paz, de felicidad.

La vida es hoy. 😍🥂🌻 pic.twitter.com/GeCC8etw0C — ney bella (@neybella1) December 8, 2020

Por las personas que ya no están y también por las personas que están luchando en los hospitales 🕯 #DiaDeLasVelitas pic.twitter.com/xmMd0cJmjJ — Angie 🇨🇴 (@Angie49622743) December 8, 2020

Pero para otros resultaba atípico no salir de rumba o reunirse con más personas, por lo que no se aguantaron y salieron a reunirse en algunos parques. RCN Radio informó de aglomeraciones en sectores de Bogotá como el Park Way y consumo de licor en las calles.

Me envían fotos del Dia de las Velitas en Bogotá pic.twitter.com/2JYHmC4ZBe — dalmata (@dalmata2) December 8, 2020

También hubo denuncias de algunas aglomeraciones en sitios cerrados, aunque privados:

Celebración día de las velitas en Cedritos/Bogotá pic.twitter.com/DRemAJQ2zi — Batman Papá (@TinoOquendo) December 8, 2020

Hubo quien extrañó el show de pirotecnia en la Torre Colpatria de Bogotá:

No hubo pólvora en la Torre Colpatria y yo preparé toda una cena para ver la pólvora de la Torre Colpatria 😂😂 — María Carolina Corcione Morales (@CaroCorcione) December 8, 2020

Algunos subieron videos de fuegos artificiales que generalmente son manipulados por expertos, pero la mayoría de denuncias fueron por otro tipo de pólvora; aquella que solo explota y hace ruido fue la que se sintió en más lugares del país y suscitó quejas y molestia entre los ciudadanos.

No para la quema de pólvora, #AEstaHora, en el centro oriente d #Bogota. Fuertes detonaciones se escuchan esta madrugada sobre los barrios populares ubicados en los cerros orientales. Si así transcurre el #DiaDeLasVelitas, imagínense 24 y 31. Esperen quemados y mascotas asustadas pic.twitter.com/0H9at03jmd — Jimmy Montes (@JIMOTE) December 8, 2020

Que triste que 3 llamadas al CAI Los Alcazares de Bogotá para hacer una denuncia no sirven para nada. En eso se va el dinero de nuestros impuestos. Vecinos ruidosos en fiesta en medio de una pandemia, no dejan dormir y no hay policía que haga cumplir su código. @PoliciaColombia — Juan Carlos Bastidas (@Diamarotheo) December 8, 2020