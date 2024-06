El país quedó conmocionado con el secuestro de las dos mujeres el 23 de febrero de 2002, mientras viajaban por la carretera que conecta a Florencia y San Vicente del Caguán, en Caquetá.

En ese entonces, Clara Rojas era jefa de debate de Betancourt en su campaña presidencial, pero tuvo que resignarse a su suerte durante 6 años en los que estuvo internada en la selva y estando allí, dio a luz a su hijo, Emmanuel.

El entonces pequeño iba a ser parte de un acto de desagravio de esa guerrilla con Piedad Córdoba, por el que pretendían liberarlo. Sin embargo, ese grupo terrorista no cumplió con su palabra y lo dejó abandonado en San José del Guaviare, en donde fue recogido por el Icbf y trasladado a Bogotá, lugar en el que años después se reencontró con su madre biológica.

En la actualidad, Emmanuel tiene 20 años y en una entrevista con Semana, comentó que “está en la universidad y estudia derecho en Bogotá”. En ese diálogo, Rojas argumentó que luego de salir de la selva le contó a su hijo toda la verdad sobre lo que ocurrió en su cautiverio.

“Es muy maduro por toda la situación, le hablé en un tono para niños, explicándole que había nacido en la selva y cómo había sido nuestra situación, dijo Rojas al medio citado.

Ella afirmó que su hijo ya la pasó estatura y es “un hombre hecho y derecho”, por lo que ha asumido de manera muy madura la situación que rodeó su nacimiento.

La coequipera de Betancourt comentó que, a la fecha, no sabe si el papá de Emmanuel sigue vivo pese a que, en su momento, ‘Martín Sombra’, el llamado ‘Carcelero de las Farc’, manifestó que el papá del joven estaba vivo y tiempo después manifestó que había sido ejecutado: “Pues sin saber, yo no he tenido ningún contacto, nunca supe nada, ya han pasado 20 años, es muy difícil”.

