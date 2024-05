Por: El Colombiano

A un año de la tragedia de los hermanos Mucutuy, sobrevivientes del accidente aéreo que los internó durante 40 días en la densa selva del Guaviare, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de Colombia, de la Aeronáutica Civil, entregó un informe provisional sobre los resultados de la investigación, las posibles causas del siniestro y reveladores detalles sobre la increíble pericia de los menores para mantenerse con vida hasta que fueron rescatados.

El documento de 42 páginas contiene información técnica sobre el estado de la aeronave, Cessna U206G, en la que se desplazaban los hermanos junto a su mamá y otros dos tripulantes. Así mismo, recogió, muy detalladamente, el testimonio de Lesly Mucutuy, la hermana mayor. Con apenas 14 años, su ingenio fue clave para salvar la vida de sus hermanos de 9, 4 y 1 año de edad.

El vuelo, salió el 01 de mayo de 2023, de Araracuara hacía San José del Guaviare, minutos más tarde el Piloto reportó la primera falla del motor y declaratoria de emergencia. Dos minutos y medio después del anterior llamado, el Piloto reportó al ATC: “…Mayday, Mayday, Mayday, 2803, Mayday, Mayday, Mayday, tengo el motor en mínimas, voy a buscar un campo…”.

Dice la investigación que desde la Base Aérea Luis F. Gómez Niño, ubicada en Apiay, cerca de Villavicencio se estableció comunicación con el piloto, sin embargo, tras varios llamados no hubo ninguna respuesta. “Esta fue la última comunicación recibida del Piloto de la aeronave HK2803. A las 07:44:42 HL, en la pantalla radar de Control Villavicencio se registró que la aeronave efectuaba un viraje a la derecha de su trayectoria inicial, con una velocidad de 79 nudos TAS, a una altitud de 5,500 pies. Este fue el último registro radar que se tuvo de la aeronave”.

La aeronave sufrió los siguientes daños: desprendimiento del motor y de la hélice, daños y abolladuras significativas en la sección frontal del cargo pod, daño en la sección frontal de instrumentos de cabina de mando y en la pared de fuego, deformación de la punta del plano izquierdo, separación estructural del plano izquierdo en su unión al fuselaje, abolladuras en el borde de ataque del plano derecho. deformación de la punta de estabilizador derecho y del y elevador izquierdo.

Una vez ocurrido el accidente, la hermana mayor, sufrió un golpe que la dejó inconsciente, sin embargo el llanto de sus hermanos menores la despertó y ahí empezó una dura batalla por sobrevivir.

“Al reincorporarse, notó que se encontraba sangrando en grandes cantidades como consecuencia de la herida abierta en la cabeza. Para detener el sangrado y evitar que los insectos se posaran sobre la herida, improvisó un vendaje con algunas prendas de ropa que se encontraban al interior de la aeronave, y con la gasa que encontró en el kit de primeros auxilios de la aeronave”, dice el reporte.

En su testimonio, Lesly, dijo que su pie izquierdo quedó aprisionado con el riel de la silla que ocupaba , y que la única forma como logró liberarlo fue retirando su zapato, “posteriormente, procedió a retirar al ocupante No. 4, el bebé, quien presentaba signos de sofocamiento debido al peso del cuerpo del ocupante No. 3 (su madre), quien yacía sobre él, sin vida. Acto seguido, liberó a los ocupantes No. 6 y 7, y todos abandonaron la aeronave por la puerta posterior del costado derecho, que había sido abierta previamente. Los cuatro menores sobrevivientes permanecieron dos (2) días y dos (2) noches en el sitio del accidente, junto a la aeronave”, añade.

Elementos a bordo de la aeronave utilizados para la supervivencia

2 botellas plásticas con agua potable (600 ml): en el momento de su rescate, contaban con una sola botella de agua, ya que una de ellas se les extravió en el camino; la tapa de la botella fue utilizada para suministrar el líquido a la menor de 11 meses de edad.

Gasas: fueron utilizadas para el vendaje que detuviera el sangrado de la herida abierta de la menor de 14 años.

Tijeras, un toldillo y una hamaca: las tijeras fueron utilizadas para cortar hojas de platanillo, y estructurar con ellas refugios de resguardo de la lluvia y contra los animales del entorno. Una vez que las tijeras se perdieron, la menor de 14 años se valió de su dentadura para cortar las hojas de platanillo.

Dos biberones.

Documentos de identidad de sus familiares: custodiados por parte de la menor de 14 años, desde el día del accidente hasta su rescate.

Pañales: fueron desechados después de unos días, toda vez que se contaminaron con agua por las abundantes lluvias.

Prendas de vestir.

Linterna: elemento que portaron hasta el momento de su rescate, y que les permitió marchar en horas de la noche. La menor relató que las baterías fueron efectivas hasta el día en que cual fueron encontrados, pero que presentaban una disminución de su efectividad desde días previos al rescate.

Se salvaron gracias a las enseñanzas de la mamá

De acuerdo con el testimonio de Lesly Mucutuy, su madre previamente le había proporcionado indicaciones básicas sobre las semillas comestibles que podría encontrar en zonas selváticas. Dijo que no era la primera vez que permanecía en ese entorno, ya que en varias ocasiones se había internado con sus familiares en la selva con características similares al escenario que encontraron después del accidente.

Entre otras habilidades y destrezas, la mayor de los hermanos llevó juiciosamente la cuenta de los días transcurridos desde el día del accidente. Esto facilita a la Investigación hacer la relación cronológica de los aspectos de supervivencia.

Detalló además que debido a una herida en su pierna tuvo que desplazarse sobre sus rodillas y manos, cargando en el lomo a su hermano de 11 de meses. “Esta situación perduró hasta el día veinte (20), después del accidente”.

Lesly contó que nunca vieron a otras personas y tampoco a Wilson, el perro que fue encomendado en las labores de búsqueda. Así mismo advirtió que solo hasta el día en que fueron rescatados encontraron uno de los kits de supervivencia que las Fuerzas Militares lanzaban desde el aire.

Adicionalmente, relató que en varios ocasiones escucharon a los soldados por el megáfono pero que debido a la espesa selva y a la intensa lluvia no precisaban la dirección hacía la que debían avanzar.

Entre otros detalles, reveló que solo comían de la Palma y fruto conocido como “mil pesos”, que solo en una oportunidad ingirieron pescado crudo pero debido a su sabor no lo volvieron a hacer.

