La mujer le contó a Noticias Caracol que su hijo residía en Girardot (Cundinamarca) con ellos, pero estaba en Bogotá porque necesitaba recoger unas pertenencias. Sin embargo, este sábado fue atacado por delincuentes cuando salía de una tienda en la localidad de Ciudad Bolívar.

“El niño había venido para recoger sus cositas para irnos a Girardot. Mi esposo lo iba a recoger, pero me lo mataron. Él salió a la tienda a comprar algo y luego me dijeron que me lo habían herido. Yo quiero que se haga justicia”, suplicó Jenny Rodríguez.