De acuerdo con la declaración que entregó a Noticias Caracol la mamá de los dos niños, Diana Mondragón, ellos se extraviaron mientras ella preparaba la cena de esa noche.

“Terminé de hacer la comida y estuve esperando a mi hija a que viniera a comer y no llegó. Me dejó la comida servida. [La menor] Salió a buscar a mi hijo y no volvió”, contó la desesperada madre.