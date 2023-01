En Facebook circulan varios anuncios de arrendamientos en Bogotá que les han sacado risas y hasta el malgenio a quienes buscan dónde vivir. Más allá de lo que ofrecen, llama la atención que los arrendadores piden requisitos que podrían resultar discriminatorios y exagerados desde todo punto de vista.

Una de las publicaciones que promociona el arriendo de una habitación señala su valor, los servicios a los que tiene derecho el inquilino y establece las condiciones del acuerdo, las cuales provocaron un sinfín de reacciones.

“Condiciones: 1. No heterosexuales. 2. Que sea vegetariano”, se lee en el anuncio publicado en un grupo de finca raíz.

Como era de esperarse, el anunció rápidamente se llenó de comentarios de rechazo y burla, pues los internautas consideran que las condiciones son una exageración.

“Hasta regalado saldría caro vivir ahí”, “para ese cuartucho me voy a dormir debajo un puente y me sale más bonito, barato y menos exigente” y “esto debería ser denunciable”, son algunas de las reacciones.

Luego, se conoció de otra curiosa oferta, que parece ser más una burla a la anterior publicación. En esta, además de exigir que el arrendatario sea vegano y no binario, se especifican que signos zodiacales no son recibidos.

“Arriendo habitación amueblada. Requisitos: ser vegano, no binario y no heterosexual. Tampoco se permiten aries, tauros o sagitarios”, detalla el particular anuncio.