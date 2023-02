Dolor y conmoción en el departamento ha generado el asesinato de Salomé Puentes Arias, de 4 años de edad, ocurrido en la madrugada del martes en el barrio Las Colinas, de Armenia. En los hechos resultó gravemente herida Andrea Estefanía Arias, de 26 años y mamá de la menor.

(Lea también: Armenia, entre las ciudades de Colombia más caras para vivir: inflación, desbordada)

El principal sospechoso del hecho fue identificado como Jaír Sebastián Serna Velásquez, de 22 años, quien fue capturado a las 12:30 p. m. del martes vía pública del barrio Montevideo de Armenia.

La Seccional de Investigación Criminal, Sijín, realizó las diferentes labores de vecindario y rastreo del sujeto señalado de ultimar con un arma blanca a la menor de edad y apuñalar a la madre, quien, hasta la noche del martes, continuaba con vida en el hospital San Juan de Dios de la capital quindiana.

Serna Velásquez no fue capturado por el crimen de la menor y la tentativa de feminicidio a su compañera sentimental, sino por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, toda vez que fue encontrado en flagrancia con drogas, según información de las autoridades.

Se esperaba que desde la tarde del martes la Fiscalía Especializada solicitara la orden de captura por el asesinato de la menor y las heridas a la madre de 26 años.

Por ahora, el señalado será judicializado, primero, por el tráfico de alucinógenos, mientras es imputado por el doble crimen en otro proceso judicial.

Expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, luego de practicarle la necropsia al cuerpo de Salomé Puentes Arias, de 4 años, determinaron que la herida mortal que recibió la menor de edad en el cuello fue mayor a los 3 centímetros.

Serna Velásquez, presunto asesino, era compañero sentimental de Andrea Estefanía Arias. La mujer sufrió 2 puñaladas en el tórax, una en la mejilla izquierda y otra en un dedo de la mano derecha, pero las autoridades esperan el examen médico legal para confirmar el número total de heridas.

La comandante de la Policía Quindío, coronel Alba Patricia Lancheros Silva, informó en rueda de prensa cómo fueron los hechos.

(Vea también: Mataron a empleado de famosa empresa (de electrodomésticos) en Colombia; le robaron moto)

“El hombre se despertó a eso de las 2 a. m., acarició a su compañera sentimental, la besó y le manifestó que lo perdonara por lo que iba a hacer y empezó a atacarla con un arma cortopunzante”, expresó la oficial.

Andrea Estefanía se defendió, pero sufrió varias puñaladas y salió de su casa a pedir ayuda a su hermana y cuando regresó Salomé Puentes Arias ya había sido degollada y el presunto criminal se había escapado.

En el reporte escrito por las autoridades se conoció que fueron los vecinos los que llamaron a la patrulla policial para que fuera a la manzana 2, casa 21, del sector 5, del barrio Las Colinas de Armenia, pero los uniformados no atendieron, hasta que minutos después, fueron requeridos nuevamente y descubrieron la macabra escena del crimen.

La niña fue trasladada hasta un centro asistencial, pero allí llegó sin signos vitales. La madre fue llevada al hospital San Juan de Dios de Armenia, donde permanece con pronóstico reservado.

Tras la inspección técnica al lugar de los acontecimientos, se conoció que esta joven pareja convivía en el sitio desde hacía 4 meses, y que, al ingresar a la vivienda, los funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, encontraron sangre en las paredes de la vivienda, en el piso de la sala y de la cocina, y el cuchillo sobre la cama de la niña.

Los elementos materiales probatorios fueron recolectados por las autoridades y la Fiscalía Primera Especializada adscrita a la Unidad de Vida e Integridad Física del Quindío adelanta la investigación.

NUEVA CRÓNICA QUINDÍO se desplazó hasta el barrio Las Colinas y conversó con Claudia Milena Gaviria Gómez, ciudadana que ayudaba a cuidar a Salomé Puentes Arias, quien le decía abuela, era como su nana.

“Era un amor de niña, muy dulce, muy tierna, no sé cómo un desgraciado le puede hacer eso a una niña. Yo lo único que pido es justicia, que esto no se quede así, la mamá está muy mal”, manifestó entre lágrimas la ciudadana.

Y añadió: “También intentó matar a la mamá, degolló a la niña, no es justo que una persona así ande por la calle como si nada, les pido a las autoridades justicia por favor, que esto no quede así”.

Por su parte, el sacerdote del barrio Las Colinas de Armenia, Armando Sepúlveda Rodríguez, habló de lo sucedido y solicitó no estigmatizar el vecindario.

Lee También

“Rechazo total a estos hechos, estábamos pensando, desde hace 5 meses, hacer una procesión, fuera del templo, caminar por el barrio y decir que este es un sector de paz y lo seguimos creyendo, a pesar de lo sucedido”, dijo el sacerdote.

Apuntó, además, que en la ciudad están ocurriendo muchas cosas, no solo en el barrio Las Colinas. “En Armenia están ocurriendo cosas muy difíciles y entiende uno que en el corazón del hombre no está Dios, que no hay paz, y por esto suceden estas cosas. El barrio no es malo, no hay que estigmatizarlo, llegué hace más de 3 años y hemos estado en esa tarea de lograr quitar tanto comentario sobre esta zona y seguiremos”, expresó Sepúlveda Rodríguez.